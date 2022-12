Uczulenie na zimno jest możliwe. Jakie są objawy pokrzywki z zimna?

Wiele osób nie lubi zimna i żartuje, że ma na nie uczulenie. Okazuje się jednak, że jest to możliwe, ponieważ wyróżnia się jednostkę chorobową o nazwie pokrzywka z zimna, o której powszechnie mówi się „uczulenie na zimno”. Jakie są jej objawy i jak ją właściwie rozpoznać?

Czym jest uczulenie na zimno?

Pokrzywka z zimna w rzeczywistości nie jest typową reakcją alergiczną. Objawia się po spożyciu bardzo zimnych produktów albo po kontakcie ze skórą z zimnymi przedmiotami. Winna tej sytuacji jest histamina, która rozszerza naczynia krwionośne i przyczynia się do wystąpienia na skórze reakcji uczuleniowej. Mogą jej towarzyszyć również inne objawy np. kaszel czy zawroty głowy.

Objawy uczulenia na zimno

Pokrzywka z zimna daje szereg objawów. Mogą one być różne, ale najczęściej pojawiają się:

swędzące bąble na skórze o charakterze pokrzywkowym

duszności

kaszel



zawroty głowy

omdlenia

Wyprysk na skórze może pojawić się również po kontakcie ze śniegiem lub lodem. Może mieć także charakter wrodzony, ale zdarza się to stosunkowo rzadko.

Jak wyleczyć pokrzywkę z zimna?

Aby wyleczyć uczulenie na zimno, należy przede wszystkim unikać czynników drażniących. Osoby, które odnotowały już epizod pokrzywki z zimna, powinny zrezygnować z zabaw w śniegu, nie brać zimnych pryszniców i nie jeść chłodnych pokarmów. Oprócz tego zaleca się przyjmowanie preparatów antyhistaminowych, które pomagają złagodzić reakcję alergiczną.

Wyprysk na skórze można leczyć również maściami, zawierającymi witaminy z grupy B, które wspomagają regenerację skóry. W domowych warunkach dobrze sprawdzają się także okłady z rumianku, działającego łagodząco i przeciwzapalnie. Co ciekawe, zmiany mogą złagodzić również pasty z płatków owsianych, które są bogatym źródłem cynku, a także z siemienia lnianego bogatego w kwasy Omega-3. Jeśli to nie pomaga, należy udać się do lekarza, który przepisze maść zawierającą glikokortykosteroidy.

Czytaj też:

Absurdy w leczeniu łuszczycy. Chorzy muszą czekać na zaostrzenie objawówCzytaj też:

Masz alergię i często zapadasz na infekcje? Przyczyna może być w twoim mieszkaniu