4 proste zmiany mogą zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci o 80 proc.

Bardzo dużo mówi się o prostych zmianach stylu życia. Tak dużo, że niektóre informacje mogą wydawać się oklepane. Dlatego też wolimy sięgać po leki i suplementy diety, stosować wymyślne diety i różne detoksykujące kuracje, zamiast skupić się na najprostszych rozwiązaniach. To duży błąd, który popełnia większość z nas. Specjaliści ze szpitala Johna Hopkinsa mają prostą receptę na to, by zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci nawet o 80 proc. Ich zdaniem wystarczą 4 proste zmiany stylu życia, by cieszyć się dobrym zdrowiem i uniknąć bardzo poważnych chorób, np. ze strony układu oddechowego czy układu krążenia.

Wprowadzając zmiany stylu życia w tych czterech obszarach – poprzez wystarczającą ilość ćwiczeń, prowadzenie bardziej przyjaznej dla serca diety, zarządzanie wagą i rzucenie palenia – ludzie mogą uchronić się przed poważnymi chorobami serca. Dowody wskazują, że może to zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci nawet o 80 proc.

Zacznij się ruszać

Wszyscy wiemy, że ruch to zdrowie. Regularna aktywność fizyczna potrafi zdziałać cuda – redukuje masę ciała, poprawia kondycję, pomaga rzeźbić sylwetkę, wspiera układ odpornościowy i poprawia nastrój.

Kontroluj masę ciała

Nie trzeba obsesyjnie się ważyć i obliczać wskaźnika BMI. Często wystarczy jedno spojrzenie w lustro, by wiedzieć, czy mamy za dużo kilogramów. Nasz stan zdrowia i kondycja też wiele mówią o tym, czy zgromadziliśmy za dużo tłuszczu. Utrzymywanie zdrowej masy ciała zapobiega występowaniu chorób serca, miażdżycy, cukrzycy, a także problemom z układem ruchu.

Jedz zdrowo

Wybieraj produkty, które korzystnie wpływają na pracę układu krążenia. Odstaw tłuste potrawy i częściej sięgaj po warzywa i owoce. W twojej diecie nie może zabraknąć kwasów tłuszczowych omega-3 i antyoksydantów.

Rzuć palenie

Specjaliści ze szpitala Johna Hopkinsa wskazują palenie papierosów jako jeden z najbardziej niszczycielskich czynników, wpływających na zdrowie sercowo-naczyniowe. Ponadto ten szkodliwy nałóg ma także fatalny wpływ na płuca czy nerki i sprzyja występowaniu raka jamy ustnej czy przełyku. Rzucenie palenia może więc znacznie zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci w wyniku wielu chorób i schorzeń. Niestety, walka z uzależnieniem jest dla wielu osób zbyt trudna, przez co latami trują swoje organizmy szkodliwymi toksynami.

Zdrowie w twoich rękach

Zrozumienie, które czynniki związane ze stylem życia mogą prowadzić do chorób serca, jest ważne, ponieważ wiele z nich możemy kontrolować. Historia rodzinna, wiek i środowisko są czynnikami wpływającymi na rozwój chorób sercowo-naczyniowych, na które nie mamy większego wpływu. Są jednak rzeczy, które możemy zrobić, aby zmniejszyć szanse na przedwczesną śmierć i zaczynają się od rozwijania zdrowego stylu życia.

