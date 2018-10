Nie żyją 42 osoby, 16 straciło wzrok. Nielegalny alkohol zbiera w Iranie śmiertelne żniwo

Irański rzecznik ministerstwa zdrowia Iraj Harirchi poinformował o co najmniej 16 osobach, które straciły wzrok i 170, które musiały poddać się dializom ze względu na wypicie skażonego alkoholu. Rzecznik rządu uzupełnił te informacje o liczbę zmarłych. To aż 42 osoby, a liczba ta może nadal wzrosnąć. W trakcie minionych trzech tygodni do szpitali w Iranie trafił około 460 osób z pięciu prowincji kraju. Najmłodsza z pacjentek miała 19 lat.

To skutki zatrucia nielegalnie produkowanym alkoholem. W Iranie obowiązuje całkowita prohibicja, ale dość powszechna jest produkcja nielegalnych napojów wyskokowych. Skutkuje to od czasu do czasu podobnymi problemami, jak ten z ostatnich tygodni. Zamiast etanolu do produkcji użyty zostaje toksyczny metanol, co może spowodować ślepnięcie, a także śmierć amatorów alkoholu. Reporterka BBC Persian Rana Rahimpour zwraca uwagę, że tak dużej liczby zatrutych alkoholem osób na takim obszarze kraju nie odnotowano już od dawna.

