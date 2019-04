Matka zachęca syna, by zdrowo się odżywiał. Na talerzu tworzy prawdziwe dzieła sztuki

„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał" – to popularne przysłowie. Z takiego punktu widzenia wychodzi mama 6-letniego Jacoba. Kobieta chce, by jej syn już od najmłodszych lat zdrowo się odżywiał. Dlatego przygotowuje dla niego posiłki, które wyglądają np., jak postacie z bajek. W ten sposób udaje jej się przemycić wiele wartościowych produktów! To prawdziwe arcydzieła!