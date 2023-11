Trudności w pozbywaniu się niepotrzebnych przedmiotów mogą świadczyć o zaburzeniu. Czym jest syllogomania?

Syllogomania, inaczej patologiczne zbieractwo lub zespół zbieractwa, to zaburzenie psychiczne polegające na nadmiernym przywiązaniu do przedmiotów. Osoba na nią cierpiąca gromadzi przedmioty, które mają dla niej ogromną wartość, choć tak naprawdę, są to np. śmieci lub nienadająca się do użytku odzież, przeterminowane kosmetyki bądź nieświeża żywność. Jakie są przyczyny patologicznego zbieractwa? Jak odróżnić syllogomanię od kolekcjonerstwa lub sentymentalnego podejścia do posiadanych przedmiotów i jak ją leczyć? Wyjaśniamy.