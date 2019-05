Chcesz schudnąć bez diety? 16 wskazówek, z których warto skorzystać

Odchudzanie na ogół wzbudza w nas same negatywne emocje. Oczyma wyobraźni widzimy te wszystkie zakazy i nakazy... A może by tak dla odmiany podejść do sprawy na luzie i wprowadzić kilka prostych trików, które ułatwiają redukcję masy ciała?