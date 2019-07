Naturalny środek odstraszający muchy i komary. Potrzebujesz 5 składników

Na rynku nie brakuje środków odstraszających muchy i komary. Ponieważ latem cieszą się dużą popularnością, dostaniemy je nawet w małych, osiedlowych sklepach. Niestety, preparaty te nie należą do najtańszych, a ich wydajność też pozostawia wiele do życzenia. Mają specyficzny zapach, który nie każdemu przypadnie do gustu. Dobrym rozwiązaniem może więc okazać się domowy środek odstraszający owady.

Domowy środek odstraszający muchy i komary – przepis

Na rynku nie brakuje poradników, dotyczących ekologicznego stylu życia. Bycie eko staje się coraz popularniejsze. Ciekawą pozycją jest książka Green Fern „Naturalne środki czyszczące. Ekologiczne sposoby na sprzątanie domu” (Wydawnictwo Buchmann). W książce znajdziemy 120 przepisów na ekologiczne środki czystości, dzięki którym nie tylko zadbamy o planetę, ale też zaoszczędzimy sporo pieniędzy.

Jednym z przepisów, które warto wypróbować w sezonie letnim, jest przepis na naturalny środek odstraszający muchy i komary.

Czego potrzebujesz do przygotowania produktu?

30 ml wódki,



30 ml olejku ze słodkich migdałów,



30 ml olejku eukaliptusowego,



15 kropli olejku lawendowego,



15 kropli olejku rozmarynowego.



Wszystkie składniki mieszamy ze sobą i przelewamy do butelki z atomizerem. Preparat nadaje się do użycia przez 2 miesiące. Można rozpylać go w pomieszczeniach i bezpośrednio na skórę.

