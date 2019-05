Ta roślina odstrasza kleszcze. Posadź ją w swoim ogrodzie

Do Polski docierają nieznane dotąd w naszym regionie choroby

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że już teraz zmiany klimatu odpowiadają bezpośrednio za ponad 140 tys. zgonów rocznie, a do 2030 roku liczba ta ma wzrosnąć do 250 tys. To naprawdę ostatni dzwonek, by zacząć chronić środowisko, w...