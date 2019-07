Anna Lewandowska pokazała zdjęcie, na którym ma cellulit. „Boryka się z nim niemal 90 proc. kobiet”

„Cellulit. Każdy go zna i to od najgorszej strony. Boryka się z nim niemal 90 proc. kobiet. Sama coś o tym wiem” – napisała Anna Lewandowska na swoim profilu na Instagramie. Do posta dołączyła fotografię, na której pokazuje swój cellulit. Tak się składa, że od pewnego czasu osobiście zmagam się z cellulitem, który jak wiecie lubi płatać figle. Raz jest mniej widoczny raz bardziej – wyjaśniła trenerka. Na swojej stronie Anna Lewandowska opisała także, czym jest cellulit i w jaki sposób można z nim walczyć.

„Cellulit (znany także pod nazwą „skórka pomarańczowa”) jest schorzeniem tkanki łącznej i tłuszczowej. Powodem jego powstawania są powiększenie i nierówne rozmieszczenie tkanki tłuszczowej i wody. Jak się szacuje problem ten może dotyczyć nawet 85 proc. kobiet powyżej 20 roku życia. Umiejscowienie cellulitu u kobiet najczęściej obejmuje: biodra, brzuch, pośladki, uda i ramiona. Z kolei u mężczyzn cellulit najczęściej występuje na brzuchu i karku. Rozróżnia się dwa główne rodzaje cellulitu: wodny (zwany inaczej twardym) i tłuszczowy (zwany miękkim)” – czytamy na stronie Healthy Plan By Ann.

Według żony Roberta Lewandowskiego najlepszym sposobem na pozbycie się tzw. skórki pomarańczowej jest odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. Ważne jest, aby dieta była dobrana indywidualnie, ponieważ nie każdy jadłospis sprawdzi się u każdej osoby. Z kolei treningi powinny się odbywać co najmniej trzy razy w tygodniu, jeśli myślimy o szybszych efektach.

Czytaj także:

Córka Lionela Richie robi karierę jako modelka. Jej życie prywatne to powód do nieustannych plotek