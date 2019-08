Co przeszkadza Polakom w efektywnym odpoczynku

Gdy odczuwamy napięcie…

Kiedy cały czas myślimy o tym, co mamy do zrobienia, odczuwamy napięcie. Nasza pamięć funkcjonuje w ten sposób, że dopóki nie domkniemy pewnych spraw, ciągle krążą one w naszej głowie. Psychika wspiera nas zatem w realizacji naszych celów. Jednak „każdy kij ma dwa końce i to, co jest dobre w pewnych proporcjach, w nadmiarze niestety nam szkodzi. W związku z czym, kiedy mamy tych zadań bardzo dużo, czyli lista jest niezwykle długa, cały czas mamy poczucie obciążonej głowy, nie potrafimy się do końca zrelaksować” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl dr Ewa Jarczewska-Gerc, psycholog z Uniwersytetu SWPS.

Finanse „w tle”

Głowę mogą zaprzątać nam np. sprawy finansowe. Tymczasem na co dzień myśleć o nich raczej nie chcemy. Wolimy, jeśli rzeczy związane z naszymi pieniędzmi dzieją się niejako „w tle”. Dlatego chętnie korzystamy z rozwiązań, które ułatwiają zarządzanie finansami.

Pomocna technologia

Przykładem ułatwienia są powiadomienia w aplikacji bankowej przypominające użytkownikom o płatnościach. „Wykrywamy pewną cykliczność i w odpowiednim czasie mówimy: »być może w tym momencie trzeba zapłacić taki i taki rachunek«. To są proste rzeczy: prąd, gaz, internet, telefon” – stwierdza Paweł Szczepaniec, senior expert (marketing) z ING Banku Śląskiego.

Z wolną głową lepiej

Jeżeli nie zaprzątamy sobie niepotrzebnie głowy codziennymi obowiązkami, znajdujemy oczywiście więcej czasu dla siebie. Co ważne, dzięki temu, że mamy wolną głowę, możemy też efektywniej wykorzystywać swój potencjał kreatywny i w większym stopniu poświęcać się swoim pasjom. Zamiast myśleć o tym, co musimy zrobić, możemy zatem zajmować się tym, co nas inspiruje i rozwija.