Ranigast wycofany z obrotu. Ważna informacja dla pacjentów

Na wniosek Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wycofano z obrotu następujące środki:

Ranigast Pro, 75 mg, tabletki powlekane

Ranigast, 0,5 mg/ml, roztwór do infuzji

Ranigast, 150 mg, tabletki powlekane

Ranigast Fast, 150 mg, tabletki musujące

Ranigast Max, 150 mg, tabletki powlekane

Jako przyczynę wycofania z obrotu podano przekroczenie dopuszczalnego limitu N-nitrozodimetyloaminy (NDMA) w seriach substancji czynnej Ranitidinum zastosowanej do wytworzenia wymienionych produktów. Pacjenci posiadający produkty lecznicze, których dotyczą decyzje, powinni w pierwszej kolejności skonsultować się z lekarzem, by ustalić z nim dalszy sposób terapii. Numery wycofanych serii wyszczególniono na stronie GIF-u. Przypomnijmy, Ranigast stosowany jest do leczenia dolegliwości żołądkowych, takich jak niestrawność, zgaga, nadkwaśność oraz ból w nadbrzuszu.

Wspomniana N-nitrozodimetyloamina jest z kolei uznawana za toksyczny związek chemiczny, który może być niebezpieczny dla wątroby. Uważa się, że substancja może prowadzić nawet do powstania nowotworu.