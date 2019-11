Groźna bakteria Vibrio vulnificus coraz powszechniejsza w Bałtyku. Winne zmiany klimatu

Autorzy raportu The Lancet Countdown wśród zagrożeń powodowanych przez zmiany klimatu wymieniają coraz częstsze pojawianie się w wodach Bałtyku przecinkowca szczepu Vibrio vulnificus. To o tyle istotne, że jest to bakteria niebezpieczna dla ludzi.

Na podstawie raportu dziennikarze Onetu piszą o wzroście z 5,1 do 11,8 proc. powierzchni wybrzeża Bałtyku, gdzie zaobserwowano już pojawianie się bakterii. Wzrost to porównanie danych z okresu 1982-1986 i 2014-2018. Według obecnych prognoz, wzrost ten ma jeszcze przyspieszyć. Vibrio vulnificus działa podobnie jak przecinkowiec cholery. Może przedostać się do ludzkiego organizmu poprzez rany i otarcia. Występuje również w rybach. Powoduje martwicze zapalenie tkanki łącznej, prowadzące do amputacji, a nawet śmierci. W tym roku w Niemczech odnotowano pięć przypadków zakażenia bakterią Vibrio vulnificus, w tym jeden śmiertelny. W naszym regionie bakterii sprzyja niskie zasolenie Bałtyku. Najlepsze warunki do rozwoju ma ona jednak, kiedy temperatura wody jest wyższa niż 18 stopni Celsjusza. Czytaj także:

