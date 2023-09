Tablety pomogą dzieciom z cukrzycą. Kontrolowanie choroby będzie prostsze

Tablety, choć głównie kojarzą się z rozrywką, to mogą być też przydatne w kwestiach zdrowotnych, między innymi pomagać dzieciom chorym na cukrzycę w codziennym funkcjonowaniu. Takie rozwiązanie zostało wdrożone w na Oddziale Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Otrzymał on 15 tabletów. Zostały one ufundowane przez prywatne firmy działające w sektorze sprzętu medycznego. Jak wyjaśniają lekarze – tablety, ale też inne urządzenia mobilne, są aktualnie głównymi narzędziami, które wspierają i edukują w zarządzaniu chorobą.

Tablety pomogą dzieciom z cukrzycą

Takie aplikacje mobilne dla osób z cukrzycą ułatwiają ich codzienne życie, ale umożliwiają również przesyłanie informacji zwrotnej personelowi medycznemu. Dają też możliwość interakcji między nim a pacjentem. W urządzeniach, które trafiły do dzieci, wgrane są materiały edukacyjne oraz niezbędne oprogramowanie, które służy do edukacji, samokontroli i zarządzania chorobą. Tablety mają też ograniczenia, które uniemożliwiają korzystanie z nich niezgodnie z przeznaczeniem. Rzecznik placów wyjaśnił:

„Coraz częściej zachęcamy pacjentów do osobistego odczytywania zapisów i ich interpretacji, które potem są wspólnie dyskutowane z zespołem. Stosowane są także aplikacje wspomagające samokontrolę w cukrzycy. Pacjenci i ich opiekunowie zachęcani są do korzystania z edukacji i reedukacji technicznej prowadzonej przez trenerów lub producentów sprzętu”.

Konsultacje internetowe dla cukrzyków

Pacjenci z cukrzycą mogą także uczestniczyć w konsultacjach internetowych prowadzonych przez personel oddziału poradni w Katowicach. Podczas nich za pośrednictwem specjalnych programów pacjent przesyła dane z pompy, glukometru. Gdy poda kod dostępu – ma możliwość uzyskania fachowej konsultacji i pomocy specjalisty. Choć nie są to formalne konsultacje, to mogą być one niezwykle przydatne w sytuacjach kryzysowych.

Dodatkowo oddział pełni też 24-godzinny dyżur telefoniczny. W ten sposób pacjenci w sytuacji zagrożenia mogą uzyskać odpowiednią pomoc przez całą dobę. Chore osoby mogą liczyć także na wsparcie w kwestii prawnych i socjalnych aspektów cukrzycy, między innymi na temat możliwości uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, ale też ubiegania się o asystenta rodziny czy odliczenia od podatku wydatków, które ponieśli w związku z chorobą. W ubiegłym roku udzielono około 15 tysięcy takich porad.

Jak wygląda życie dziecka z cukrzycą?

Specjaliści z GCZD zauważają, że zdiagnozowanie cukrzycy u dziecka to wielka rewolucja zarówno w jego życiu, jak i życiu jego najbliższych. Od tego momentu mały pacjent i cała jego rodzina muszą przestrzegać konkretnych zasad postępowania, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko ostrych powikłań zagrażających życiu, ale również późniejszych powikłań, które rozwijają się powoli. „Ważenie i ocena jakościowa produktów przed posiłkami, ustalanie dawek insuliny, regularne pomiary cukru, życie z penem lub pompą insulinową – to tylko niektóre z ograniczeń, z którymi pacjent musi się zmierzyć każdego dnia. Dlatego pacjenci z rozpoznaną chorobą i w trakcie leczenia muszą przez cały czas pozostawać pod opieką specjalistycznych ośrodków” – powiedział Wojciech Gumułka, rzecznik katowickiego szpitala.

Górnośląskie Centrum Zdrowa Dziecka w Katowicach dba o to, by opieka nad pacjentami z cukrzycą prowadzona była w sposób holistyczny. „Taka opieka zawiera w sobie zarówno przekazanie pełnego zakresu wiedzy na temat choroby, prowadzenia samokontroli, naukę obsługi sprzętu diabetologicznego, a także pomoc w komponowaniu właściwej diety. Edukacja i reedukacja jest prowadzona w sposób ciągły, zarówno w grupach pacjentów i ich opiekunów, jak i indywidualnie” – dodał rzecznik szpitala. Teraz „kolejną cegiełką” w tym są tablety, które pomogą w codziennym funkcjonowaniu dzieciom chorym na cukrzycę.

