Barbie walczy z wykluczeniem. Marka podejmuje wiele działań, by dziewczynki wierzyły, że mogą osiągnąć to, co rówieśnicy

Barbie to wyjątkowa marka. Już od 1959 roku wspiera (nie tylko) dziewczynki i dba, by dzieci niezależnie od płci spełniały swoje zawodowe marzenia. Zaangażowanie w te kwestie marka przejawia m.in. tworząc lalki reprezentujące różne zawody, czy lalki inspirowane wybitnymi kobietami, które osiągają sukcesy w różnych branżach, a także angażując się w działania mającą na celu walkę ze zjawiskiem dream gap.

Dream gap to zjawisko zbadane i nazwane przez amerykańskich naukowców. Terminem tym określa się problem wiary w siebie oraz swoje możliwości wśród dziewczynek w wieku już od pięciu lat. Na tak wczesnym etapie rozwoju dziewczynki zaczynają tracić pewność siebie i sądzić, że w przyszłości nie będą mogły osiągnąć tyle, co ich koledzy.

Barbie nie zgadza się na ten stan rzeczy i swoją globalną popularność wykorzystuje do promowania dobrych zmian społecznych. Od 2019 roku w ramach Projektu Dream Gap wspiera i przekazuje fundusze organizacjom charytatywnym, które zaangażowane są w pomoc dziewczynkom, chcącym rozwijać swój talent. To nie tylko przełamywanie mentalnych barier, ale jeden z przykładów na to, jak marka realnie przyczynia się do rozwiązania tego problemu.

Walka z dream gap, to także inspirujące treści oraz pokazywanie kobiet godnych naśladowania. Marka oddaje hołd liderkom i bohaterkom, które wbrew stereotypom i różnorakim barierom, osiągnęły sukces w najróżniejszych dziedzinach. Wśród lalek można już znaleźć postaci historyczne, takie jak Ella Fitzgerald, Sally Ride, Katherine Johnson czy współczesne ikony, takie jak Shonda Rhimes, Naomi Osaka, Path McGrath, Jane Goodall. Swojej repliki doczekało się także kilka wspaniałych kobiet z Polski. Wśród nich są Martyna Wojciechowska – podróżniczka i dziennikarka, Anita Włodarczyk – lekkoatletka, wielokrotna rekordzistka świata w rzucie młotem oraz Iwona Blecharczyk – zawodowa kierowczyni ciężarówki.

Barbie nagłaśnia historie liderek i zachęca dziewczynki, by one także mierzyły wysoko. Żeby zjawisko dream gap przestało istnieć, potrzebne są działania na wielu polach, nad czym nieustannie pracuje marka najpopularniejszych lalek na świecie.

Jakie korzyści płyną z zabawy lalkami? Eksperci są jednomyślni

Budowanie szczęśliwej przyszłości oraz walka o własne marzenia zaczyna się znacznie szybciej, niż mogłoby się wydawać. Z badań wynika, że sama zabawa lalkami przynosi wiele korzyści już najmłodszym dzieciom. Tego typu aktywność przyczynia się bowiem do kształtowania empatii, czyli umiejętności odczytywania i wczuwania się w emocje innych osób.

Dlaczego to tak ważne i jak się to dzieje? Kiedy podczas zabawy dzieci tworzą wymyślone światy i odgrywają role lalkami Barbie, wczuwają się w uczucia innych osób oraz myślą i mówią o nich na głos. Takie ćwiczenie, jak dowodzą wyniki najnowszych badań prowadzonych przez Barbie i Uniwersytet Cardiff, to doskonały trening umiejętności społecznych.

Pokazując korzyści płynące z zabawy lalkami, Barbie współpracuje z wieloma ekspertami i naukowcami, wśród nich znajduje się światowej sławy psycholożka, dr Michele Borba. Dr Borba podkreśla, że kształtowanie empatii to niezwykle ważna kwestia w rozwoju dziecka – dzięki niej dzieci potrafią lepiej zrozumieć punkt widzenia innych osób, co z kolei pomoże im w przyszłości stać się lepszymi rodzicami, liderami, współpracownikami, rozwijać zdrowe relacje, rozwiązywać konflikty i budować odporność psychiczną, która pomaga radzić sobie z przeciwnościami. Co istotne i co udowodniły przeprowadzone na Uniwersytecie Cardiff badania, aktywność mózgu w obszarze odpowiadającym za empatię pojawia się nie tylko podczas zabawy w grupie, ale jest tak samo wyraźna podczas samodzielnej zabawy.

Dbanie o rozwój tego typu umiejętności społecznych po długim okresie izolacji związanej z pandemią, jest szczególnie ważne.

Każde dziecko może znaleźć lalkę, która je reprezentuje

Lalka Barbie pomaga dzieciom myśleć o swojej przyszłości i marzeniach, ułatwia budowanie relacji z innymi, ale także uczy tolerancji.

W kolekcji Barbie znajdują się lalki o różnych kolorach włosów, skóry czy oczu, o różnych stylach i sylwetkach, a także lalki z niepełnosprawnościami. Na rynku już znajduje się lalka na wózku inwalidzkim, lalka bez włosów, z aparatem słuchowym czy protezą nogi. Teraz do tego grona dołączyła lalka z zespołem Downa – pierwsza taka lalka na świecie (w Polsce do sprzedaży trafiła w maju). Tak szeroki wybór zabawek sprawia, że każde dziecko może znaleźć lalkę, która je reprezentuje, a możliwości opowiadania własnej historii są bardzo szerokie.

Żeby mieć pewność, że lalka dokładnie przedstawia osobę z zespołem Downa, podczas tworzenia tego modelu, marka Barbie ściśle współpracowała z National Down Syndrome Society. To instytucja, która wspiera osoby z zespołem Downa oraz ich rodziny w USA na wielu różnych płaszczyznach. Chodzi nie tylko o budowanie relacji czy inicjatywy lokalne, ale także zmiany na wyższych szczeblach.

Najnowszy model Barbie każdym szczegółem nawiązuje do wyjątkowości osób z 24. chromosomami. Przede wszystkim jest to sylwetka i wygląd twarzy. Lalka jest niższa i ma zmienione proporcje. Także jej strój nawiązuje do symboliki osób z zespołem Downa – motyle z żółtymi i niebieskimi akcentami, uznawane są za znaki świadomości na temat zespołu Downa, a dodatek w postaci naszyjnika w kolorze różowym z trzema skierowanymi ku górze szewronami przedstawia trisomię 21. chromosomu, która powoduje zespół Downa.

Barbie, globalna marka z bliską mamom misją i najpopularniejsza lalka na świecie, nie tylko nie zgadza się na wykluczenia, ale sprawia, że każe dziecko może znaleźć lalkę, które je reprezentuje, co czyni ją uniwersalną i ponadczasową zabawką.

