Lekarka ostrzega rodziców przed słodkimi posypkami. Uważać musi określona grupa

Monika Działowska jest pediatrą i prowadzi w mediach społecznościowych popularny profil @pediatranazdrowie – porusza w nim różne tematy związane ze zdrowiem dzieci i profilaktyką zdrowia. Tym razem zwróciła uwagę na kolorowe cukrowe dekoracje, które najmłodsi chętnie wykorzystują do ozdabiania świątecznych pierniczków i ciasteczek. Dlaczego kolorowe ozdoby mogą być groźne?

Alergicy muszą uważać na cukrowe posypki

„Pamiętajcie, że to jest ogrom barwników i konserwantów, więc jeśli wasze dzieci mają tendencję do alergii, to bardzo ostrożnie, wszystkie one mogą wywoływać rzuty alergii” – podkreśliła Monika Działowska. Wprawdzie zauważyła, że obok tych kolorowych, sztucznych posypek są również zdrowe i naturalne dodatki, które można wykorzystać do dekorowania wypieków, są to jednak orzechy lub produkty na bazie orzechów, które również mogą wywołać reakcje alergiczne. Najważniejsza rada: dokładnie czytać składy produktów. A nawet u zdrowych dzieci przyda się po prostu umiar. Wyjściem jest również skorzystanie z naturalnych produktów: bakalii, nasion słonecznika i dyni, sezamu oraz naturalnych barwników do lukru (np. soku z buraków albo szpinaku).

Jakie są objawy alergii pokarmowej?

Sama alergia pokarmowa to nieprawidłowa odpowiedź układu immunologicznego, występująca po spożyciu określonego produktu, czyli alergenu. Objawy alergii pokarmowej u dziecimogą wystąpić natychmiast po spożyciu uczulającego produktu, po kilku godzinach, a w niektórych przypadkach nawet po 3 dniach. Mogą ty być objawy ze strony przewodu pokarmowego (np. wymioty, biegunka, zaparcia), objawy skórne (np. wysypka lub rumień), objawy oddechowe (np. katar czy zapalenie spojówek), ale też objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego i innych narządów (to np. utrata apetytu, rozdrażnienie, anemia oraz zaburzenia snu).

