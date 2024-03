Wiktoria Kinik nową rzeczniczką prasową Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Jako rzeczniczka prasowa FDDS Wiktoria Kinik będzie odpowiedzialna za budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z mediami oraz komunikację w obszarze realizowanych przez Fundację inicjatyw społecznych i programów edukacyjnych. Ostatnio zdobywała doświadczenie w Weber Shandwick, gdzie pełniła podwójną funkcję PR i ESG Managera, prowadząc projekty dla kluczowych klientów agencji. Pracowała m.in. dla Haleon, KFC i McCANN Poland. Wiktoria specjalizuje się w kampaniach edukacyjnych i społecznych realizowanych na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

Kierując wyjątkowymi inicjatywami, w tym kampanią „MAMY Czas na Zdrowie" dla marki Theraflu i Fundacji Share the Care oraz projektem „Zaawansowany Rak Piersi, Wiem Więcej" dla firmy Novartis, przyczyniła się do zwiększenia świadomości na temat istotnych wyzwań społecznych. Brała również udział w medializacji głośnej, nagradzanej na wielu festiwalach branżowych kampanii Mastercard i McCANN Poland „Gdzie Zamieszkać?". Wcześniej Kinik pracowała w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, gdzie odpowiadała za promocję edukacji, popularyzację nauki oraz społeczną odpowiedzialność uczelni (SOU).

Jestem zaszczycona możliwością dołączenia do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od lat podziwiam pracę całego zespołu i to, jak realizowane przez Fundację inicjatywy realnie wpływają na życie dzieci i młodzieży w Polsce. Wierzę, że moje doświadczenie – zdobyte zarówno po stronie akademickiej, jak i w agencji PR – przyczyni się do budowania dla nich lepszego i bezpieczniejszego świata – podkreśla Wiktoria Kinik, rzeczniczka prasowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Dołączenie Wiktorii do Fundacji otwiera nowy, ekscytujący rozdział w naszej historii. Jesteśmy przekonani, że jej doświadczenie, wyjątkowa osobowość i oddanie sprawie poprawy jakości życia najmłodszych będą stanowiły bezcenną wartość dla realizowanych przez nas projektów i inicjatyw. Z ogromną radością witamy ją w naszym zespole i z niecierpliwością czekamy na owocną współpracę – mówi Marta Skierkowska, członkini zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 1991 roku chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewnia dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. Wspiera i angażuje rodziców, by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem. Wpływa na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka. Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy!