Kolarstwo z misją inspirowania chorych na cukrzycę

Team Novo Nordisk – kolarstwo z misją

Na początku wydaje się, że „diagnoza: cukrzyca” to koniec. Dla chorych uprawianie sportu łączy się z szeregiem wyzwań i zagrożeń. Aktywność fizyczna istotnie wpływa na poziom glukozy we krwi i konieczne jest odpowiednie dawkowanie insuliny, by nie doszło do hipoglikemii – niskiego poziomu cukru we krwi, która grozi utratą przytomności, a w skrajnych przypadkach także zgonem. Osoba chcąca kontynuować amatorską, a nawet profesjonalną przygodę ze sportem musi zmierzyć się także z rezygnacją z dotychczasowych przyzwyczajeń kulinarnych oraz koniecznością stałej czujności i posiadania strategii na każdą ewentualność.

To właśnie dla tych osób Team Novo Nordisk jest prawdziwą inspiracją do działania! To profesjonalna drużyna kolarska, która jako jedyna na świecie składa się wyłącznie z zawodników chorujących na cukrzycę. W kadrze założonego w 2012r. zespołu znajduje się 16 zawodników z 12 krajów. Zawodnicy startują w wielu ważnych wyścigach, ale za każdym razem jest to przede wszystkim wyścig, by zmieniać życie chorych na cukrzycę na lepsze.

Wyniki i sam sport są dla drużyny Novo Nordisk czymś więcej niż tylko rywalizacją. Społeczną misją Teamu Novo Nordisk jest inspirowanie innych osób z cukrzycą, które ze względu na chorobę zrezygnowały z realizacji marzeń, w tym także z uprawiania sportu bądź obawiają się rozpocząć treningi. Kolarze są doskonałym przykładem na to, że chorując przewlekle można uprawiać wyczynowy sport i mierzyć się z najlepszymi zawodnikami. Wykorzystując swoją pasję i wiarygodność zawodnicy Teamu pragną inspirować, edukować, a także wspierać innych poprzez pokazanie, co jest możliwe do osiągnięcia. Każdego roku spotykają się z tysiącami ludzi, którzy są zainspirowani ich przekazem i zmotywowani przez światowy zasięg kolarskich akcji.

Dlaczego trzeba ścigać się z cukrzycą?

Cukrzyca to jedno z największych wyzwań polskiego systemu ochrony zdrowia współczesnych czasów. W przypadku tej choroby można mówić już o epidemii: w Polsce około 3 miliony osób choruje na cukrzycę, 5 milionów osób ma stan przedcukrzycowy. Jednocześnie ponad 30 tys. osób rocznie umiera z powodu cukrzycy i jej powikłań. Do tych najgroźniejszych należą kardiologiczne, czyli tzw. sercowo-naczyniowe: udar mózgu, zawał serca, choroba niedokrwienna serca, stanowiące aż 70% wszystkich powikłań cukrzycy.

Nie bez znaczenia są także wydatki związane z leczeniem i pośrednie koszty związane z niezdolnością do pracy. Polski budżet ponosi z tego tytułu koszt ponad 7 miliardów złotych rocznie, z czego połowa przeznaczana jest na leczenie powikłań.

Tym, czego potrzeba, aby skutecznie przeciwdziałać cukrzycy jest kompleksowa edukacja na temat powikłań w cukrzycy, profilaktyki oraz nowoczesnych metod terapeutycznych. Dzięki postępowi technologicznemu medycyna idzie do przodu. Już teraz na rynku dostępne są terapie, które umożliwiają intensywny trening sportowy. Drużyna Team Novo Nordisk pokazuje, że właściwe i w pełni zindywidualizowane leczenie cukrzycy to klucz do zdrowego i aktywnego życia.

Walka z cukrzycą – diagnoza i leczenie

Jak pokazują badania, w Polsce ponad 600 tys. osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że choruje na cukrzycę. Jedną z metod walki z tym zjawiskiem jest wczesne wykrycie stanu przedcukrzycowego i zobligowanie do kompleksowej diagnozy. Wystarczy proste badanie poziomu glukozy we krwi! Im szybciej wykryta cukrzyca tym większa szansa na uniknięcie rozwoju powikłań.

Dlatego już 3. sierpnia w godz. 10.00-18.00, w miasteczku Tour de Pologne na krakowskich Błoniach będzie można nieodpłatnie zbadać poziom glukozy we krwi w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Razem ścigamy się z cukrzycą”.

Kampania trwa nieprzerwanie już 4. rok i jest najwyżej pozycjonowaną kampanią w Internecie (http://scigamysiezcukrzyca.pl/), ma patronat Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz 2 Parlamentarnych Zespołów – ds. Cukrzycy oraz ds. Praw Pacjentów. Profil kampanii na FB – https://www.facebook.com/Razemscigamysiezcukrzyca/ zdobył ponad 1 700 polubień w ciągu zaledwie kilku miesięcy od powstania profilu.

W trakcie 76. Tour de Pologne już po raz trzeci kampania połączy swoje siły z zawodnikami Teamu Novo Nordisk, aby edukować w zakresie przeciwdziałania cukrzycy i jej powikłaniom oraz inspirować do realizacji celów i podejmowania aktywności sportowej bez względu na chorobę. Na stoisku kampanii oprócz nieodpłatnego badania poziomu glukozy we krwi będzie można podnieść poziom swojej wiedzy, a także samodzielnie wyprodukować zdrowe koktajle. Dla prawdziwych fanów kolarstwa będzie to także okazja, aby spotkać się z zawodnikami Team'u Novo Nordisk i zaczerpnięcia sportowej inspiracji. To okazja, której nie można przegapić!

