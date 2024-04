Celine Dion „otworzyła się” na temat swojej choroby: „Ciężko mi żyć z dnia na dzień”

Jakiś czas temu Celine Dion odwołała wszystkie planowane trasy koncertowe i wycofała się z życia publicznego. Nie udzielała też wywiadów. Niedawno zrobiła jednak wyjątek i zgodziła się na sesję dla francuskiej edycji Vogue'a. Wyjawiła też więcej szczegółów na temat swoich zmagań z nieuleczalną chorobą – zespołem sztywnego człowieka, znanej również jako zespół Moerscha-Woltmanna.

Jak wyglądają zmagania Celine Dion z chorobą?

Piosenkarka wyznała, że żyje z dnia na dzień i stara się patrzeć w przyszłość z optymizmem. Obecnie czuje się dobrze, ale wymaga to od niej wiele wysiłku.

„Nie pokonałam choroby, ponieważ nadal jest we mnie i zawsze będzie. Mam nadzieję, że – dzięki badaniom naukowym – znajdziemy cud, sposób na jej wyleczenie. Na razie jednak muszę nauczyć się z nią żyć. [...] Uczestniczę w specjalistycznych terapiach przez pięć dni w tygodniu. Pracuję nad stopami, kolanami, łydkami, palcami, śpiewaniem, głosem... Muszę się teraz nauczyć z tym żyć i przestać zadawać pytania. Na początku zastanawiałam się, dlaczego ja? Jak to się stało? Co zrobiłam? Czy to moja wina?” – wyznała w wywiadzie.

Celine Dion skupia się teraz na rehabilitacji. Ciężko pracuje, by być w jak najlepszej formie fizycznej i psychicznej. Ogromnym wsparciem są dla niej bliscy, przyjaciele, a także fani. Artystka przyznała, że nie każdy pacjent z zespołem sztywnego człowieka ma tyle szczęścia. Wielu chorym brakuje pieniędzy na leczenie i opiekę specjalistów „Ja mam środki finansowe. Uważam to za dar. Co więcej, mam w sobie duże pokłady siły. Wiem, że nic mnie nie powstrzyma” – zauważyła piosenkarka.

Celine Dion zdradziła też, czy zamierza wrócić do publicznych występów. Chciałaby jeszcze zaśpiewać dla fanów. Nie wie, jednak kiedy to nastąpi. „Nie mogę tu teraz stanąć i powiedzieć: tak, za cztery miesiące wrócę na scenę. Nie wiem... Mój organizm mi powie. Z drugiej strony, nie chcę tylko czekać. Ciężko mi żyć z dnia na dzień. [...] Ale jest jedna rzecz, której nic nie jest w stanie powstrzymać. To wola. To pasja. To marzenie. To determinacja” – podkreśliła.

instagram

Czym jest zespół sztywnego człowieka?

Zespół sztywnego człowieka to rzadka i (jak dotąd) nieuleczalna choroba neurologiczna. Jej głównym objawem jest sztywnienie różnych części ciała. Towarzyszą mu bolesne skurcze. Pacjent z tym schorzeniem nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Ma duże trudności z wykonywaniem różnych codziennych czynności. Źle reaguje na głośne dźwięki i hałasy. Tego typu bodźce nierzadko prowadzą bowiem do nasilenia przykrych symptomów. Terapia ma charakter objawowy. Sprowadza się do rehabilitacji, usprawniania mięśni i łagodzenia dolegliwości bólowych przy użyciu leków.

Czytaj też:

Celine Dion opowie o zmieniającej jej życie chorobie. To „list miłosny do fanów”Czytaj też:

Pokolenie silver chce żyć dłużej życiem dobrej jakości. Panel społeczny „Wizjonerzy Zdrowia. Reformatorzy”