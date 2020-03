Cukrzyca typu 2 a pomijanie śniadań. Dlaczego to niebezpieczne?

Sztywność tętnic

Sztywnością tętnic określamy zmniejszenie zdolności naczyń krwionośnych do rozszerzania się pod wpływem zmian ciśnienia tętniczego krwi. To zjawisko związane jest z pogrubieniem i zaburzeniem budowy ścian naczyń oraz nieprawidłową funkcją śródbłonka. Sztywność tętnic wzrasta naturalnie wraz z wiekiem, ale w młodszym wieku nasila się pod wpływem takich chorób jak nadciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzyca i miażdżyca. Bierze się również pod uwagę wpływ czynników genetycznych oraz palenie papierosów. Niestety ta nieprawidłowość nie pozostaje bez wpływu na organizm i prowadzi do izolowanego nadciśnienia tętniczego, przerostu lewej komory serca z upośledzeniem jej funkcji, zaburzenia przepływu w tętnicach wieńcowych i mózgowych. Zwiększa także ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózguczy niewydolności serca.

Pomijanie śniadań przez osoby z cukrzycą typu 2

Naukowcy z Japonii postawili sobie za cel, by sprawdzić, czy istnieje powiązanie między nawykami dotyczącymi stylu życia a zwiększoną sztywnością tętnic u osób z cukrzycą typu 2. Przez pięć lat zbierano informacje o przyzwyczajeniach związanych z trybem życia na podstawie kwestionariuszy wypełnianych przez 734 pacjentów. W celu oceny stopnia sztywności tętnic badano prędkość fali tętna (PWV –ang. pulse wave velocity) na tętnicy ramiennej, która wzrasta wraz ze wzrostem sztywności tętnic. Badanie PWV wykonano na początku obserwacji, po 2 latach i na koniec po 5 latach od rozpoczęcia badania. Analiza zebranych wykazała, że osoby, które rzadko jadły śniadania, miały stale zwiększoną prędkość fali tętna, niezależnie od innych nawyków związanych ze stylem życia. Dodatkowo, ci, którzy rzadziej spożywali śniadania, mieli tendencję do innych niezdrowych nawyków. Jednakże badanie wskazuje, że pomijanie śniadań jest niezależnym czynnikiem ryzyka dla zwiększonej sztywności tętnic u osób z cukrzycą typu 2. Dlatego też ważne jest, by diabetycy dbali o porannym posiłku.

