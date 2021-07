W XXI wieku ludzie mogą pobić rekord długości życia. Wiadomo już, o ile

Czas życia ludzkiego wydłuża się od dziesięcioleci – liczba osób, które dożyły wieku powyżej 100 lat dobija do prawie pół miliona osób na świecie. Ilu lat dożyje człowiek w XXI wieku? Na to pytanie odpowiedzi szukają badacze.

Długość życia człowieka może osiągnąć rekord

Dotychczas najstarsza osoba, Jeanne Calment z Francji, miała 122 lata, kiedy zmarła w 1997 roku. Obecnie najstarszą osobą na świecie jest 118-letni Kane Tanaka z Japonii.

Teraz naukowcy z University of Washington wykorzystali statystykę bayesowską, która jest powszechnym narzędziem we współczesnej statystyce, do oszacowania długości życia ludzkiego. Ustalili oni, że w tym stuleciu zostanie pobity rekord świata, z dużym prawdopodobieństwem co najmniej jednej osoby żyjącej od 125 do 132 lat.

Jak udało się to ustalić?

Wykorzystując najnowszą wersję Międzynarodowej Bazy Danych Długowieczności, która śledzi osoby mające powyżej 100 lat z 10 krajów europejskich oraz Kanady, Japonii i USA, stworzono prognozy dla maksymalnego wieku zgonu we wszystkich 13 krajach w okresie od 2020 do 2100 roku.

Według ustaleń:

Istnieje prawie 100% prawdopodobieństwo, że obecny rekord długości życia — 122 lata i 164 dni — zostanie pobity;

Kolejny rekordzista może dożyć do 124 lat (99% prawdopodobieństwa), a nawet do 127 lat (68% prawdopodobieństwa);

Istnieje tylko 13% prawdopodobieństwa, że ktoś dożyje 130 lat;

Jest „wyjątkowo nieprawdopodobne”, aby ktoś dożył 135 lat w tym stuleciu.

„Jesteśmy niezmiennie zafascynowani rekordami, które może pobić ludzkość, niezależnie od tego, czy to lot na Księżyc, szybkość biegu na olimpiadzie, czy długość ludzkiego życia. Dzięki tej pracy możemy oszacować prawdopodobieństwo osiągnięcia skrajnego wieku człowieka w tym stuleciu” – powiedział główny autor analiz, doktorant University of Washington, Michael Pearcei.

