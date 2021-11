Zabierz psa do biura. Naukowcy: to przynosi korzyści i zwiększa efektywność pracy

W Dolinie Krzemowej polityka firm przyjazna zwierzętom w pracy to nic nowego. Na obecność psów w biurach pozwalają takie giganty jak Google. Apple czy Amazon. Również w Polsce w wielu firmach nikogo już nie dziwi pies leżący przy biurku pracującego właściciela. A naukowcy mówią: to sprzyja dobrej i wydajnej pracy.

Dlaczego warto zabrać psa do pracy?

Naukowcy z Uniwersytetu w Lincoln z Wielkiej Brytanii dowiedli, że ludzie, którzy zabierają swoje zwierzęta do pracy, są o 22 proc. bardziej z tej pracy usatysfakcjonowani. Naukowcy obalili także najbardziej powszechny mit, a więc to, że pies rozprasza pracowników i dezorganizuje pracę. Okazuje się, że wręcz przeciwnie. Koncentracja i zaangażowanie u całego zespołu wzrasta niemal o 15 proc., kiedy w biurze jest pies. A u jego właściciela nawet o jedną trzecią. Dodatkowo psy rozładowują stres i łagodzą złe emocje. Pies w miejscu pracy znacząco zmniejsza stres jego właściciela. Opiekunowie psów, którym wolno zabrać zwierzę do biura, czują się mniej zestresowani niż koledzy, którzy zostawiają swoich pupili w domach.

Pies w pracy? Tak, ale są warunki

Badacze zajmujący się obecnością zwierząt w firmach zwracają jednak uwagę, że nie chodzi o to, aby po prostu przyprowadzać psy. Polityka firmy w tej kwestii powinna być precyzyjna i jasno określać zasady. Tym samym także dbać o osoby, które mają alergię na sierść albo fobie związane ze zwierzętami. Nie mniej ważne jest także samopoczucie zwierząt. Niektóre z nich będą się czuły w biurze jak ryby w wodzie, dla innych może to być zbyt stresująca sytuacja. Wtedy zamiast efektu pozytywnego, zabranie psa do pracy może się skończyć katastrofą.

Firmy, które mają programy dedykowane właścicielom psów, w regulaminach uwzględniają nawet dodatkowy czas, jakie opiekun może poświęcić na wyjście z psem na krótki spacer, ale także zasady poruszania się po firmie. Chodzi o to, aby osoba panicznie bojąca się zwierząt, nie musiała natknąć się w windzie na psa, a całe przedsięwzięcie pod hasłem „pies w biurze” rzeczywiście przyniosło same korzyści.

