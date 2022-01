Cukier zwiększa ryzyko chorób psychicznych? Jest szczególnie niebezpieczny dla nastolatków

Spożycie cukrów przez nastolatków jest wyższe, niż w jakimkolwiek innym pokoleniu. Badanie przeprowadzone na myszach wykazało, że cukier może być środowiskowym czynnikiem ryzyka rozwoju zaburzeń psychicznych u osób z predyspozycjami genetycznymi.

Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi jedzą więcej cukru

Chodzi przede wszystkim o spożycie cukru prostego, który jest składnikiem żywności napojów (sacharoza czy np. syrop kukurydziany). Dodatkowo pacjenci z zaburzeniami psychicznymi spożywają nawet dwukrotnie więcej cukru niż osoby zdrowe w tym samym wieku, a pacjenci ze schizofrenią, którzy spożywają więcej sacharozy, wykazują cięższe objawy. Pomimo tych obserwacji wciąż nie ma dowodów, że spożycie cukru przyczynia się do powstawania zaburzeń psychicznych. Ten związek przyczynowy próbowali wyjaśnić naukowcy z Tokio.

Badacze skupili się na jednym genie podatności na zaburzenia psychiczne. Myszy posiadające gen i zmuszone do nadmiernego spożycia cukru w okresie dojrzewania zaczęły wykazywać róże objawy podobne do zaburzeń psychicznych, w tym nadpobudliwość czy gorszą pamięć.

Jak jedzenie cukru wpływa na mózg?

Wyniki badania japońskich naukowców sugerują, że nadmierne spożycie cukru prostego w wieku dojrzewania może zwiększać ryzyko zaburzeń psychicznych. Naukowcy doszli do jeszcze jednego wniosku, prowadząc badania na myszach. Odkryli u zwierząt pewną nieprawidłowość –mózgową angiopatię mikronaczyniową. To nie wszystko. Naukowcy zbadali mózgi pacjentów ze schizofrenią i chorobą afektywną dwubiegunową i zidentyfikowali angiopatię podobną do tej obserwowanej u myszy.

Jednak pacjenci wykorzystani w tym badaniu niekoniecznie mieli historię nadmiernego spożycia sacharozy. Rozwinęli zaburzenia psychiczne w różnych sytuacjach stresowych, co sugeruje, że zaburzenia psychiczne są związane z angiopatią w mózgu spowodowaną różnymi stresami środowiskowymi, w tym także stresem metabolicznym, czyli m.in. tym związanym z nadmiernym spożyciem cukru.

