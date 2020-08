Czy cukier powoduje nadpobudliwość u dzieci?

Pytanie, czy cukier wpływa na zachowanie dzieci, zaczęło budzić zainteresowanie w latach 90. XX wieku. W 1995 roku w czasopiśmie JAMA opublikowano metaanalizę, w której przeanalizowano wyniki 23 eksperymentów z 16 artykułów naukowych. Autorzy włączyli tylko badania, w których stosowano placebo, co oznacza, że ​​zaangażowane dzieci, rodzice i nauczyciele nie wiedzieli, kto otrzymał cukier, a komu podano placebo.

„Ta meta-analiza dotychczasowych badań wykazała, że ​​cukier (głównie sacharoza) nie wpływa na zachowanie ani zdolności poznawcze dzieci” – napisali autorzy po przeanalizowaniu danych. Jednak zauważają, że nie mogą wyeliminować możliwości „małego efektu”. Jak zawsze potrzeba więcej badań na dużą skalę. Istnieje również możliwość, że pewna grupa dzieci może inaczej reagować na cukier. Ogólnie rzecz biorąc, naukowcy pokazują jednak, że z pewnością nie ma takiego efektu, jak podaje wielu rodziców.

Czy niektóre dzieci są bardziej wrażliwe na cukier?

Niektórzy rodzice uważają, że ich dziecko jest szczególnie wrażliwe na cukier. Aby sprawdzić, czy tak może być, jedna grupa badaczy porównaładwie grupy dzieci:

25 dzieci w wieku 3–5 lat

23 dzieci w wieku 6–10 lat, których rodzice opisali je jako wrażliwe na cukier

Każda rodzina stosowała kolejno trzy eksperymentalne diety i każdą przez 3 tygodnie. Diety były:

bogate w sacharozę, bez sztucznych słodzików mało sacharozy, ale zawiera aspartam jako substancję słodzącą niska zawartość sacharozy, ale z sacharyną – placebo – jako substancją słodzącą

Wszystkie trzy diety były wolne od sztucznych barwników, dodatków i konserwantów. Co tydzień naukowcy oceniali zachowanie dzieci i zdolności poznawcze. Po analizie autorzy doszli do wniosku:

„W przypadku dzieci opisywanych jako wrażliwe na cukier nie było znaczących różnic między trzema dietami w żadnej z 39 zmiennych behawioralnych i poznawczych. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym tylko 4 z 31 miar różniły się istotnie między trzema dietami i nie było spójnego wzoru w zaobserwowanych różnicach”.

W 2017 roku powiązane badanie ukazało się w International Journal of Food Sciences and Nutrition. Naukowcy zbadali wpływ spożycia cukru na sen i zachowanie 287 dzieci w wieku 8–12 lat. Zebrali informacje z kwestionariuszy dotyczących częstotliwości pożywienia oraz kwestionariuszy demograficznych, snu i zachowań. Zaskakujące 81% dzieci spożywało więcej niż zalecane dzienne spożycie cukru. Mimo to naukowcy doszli do wniosku, że „Całkowite spożycie cukru nie było związane z problemami behawioralnymi lub ze snem, ani nie wpłynęło na związek między tymi zmiennymi”. Podsumowując wyniki, wydaje się jasne, że jeśli cukier wpływa na nadpobudliwość, efekt nie jest ogromny i nie dotyczy większości dzieci.

Czytaj także:

Czy dzieci powinny spożywać suplementy?