Naturalny minerał może przywrócić zdolności poznawcze mózgu po udarze

Selen jest bardzo istotny dla wielu funkcji organizmu. Pomaga w metabolizmie hormonów tarczycy, syntezie DNA, pracy układu immunologicznego, zapobieganiu depresji, czy walce z wolnymi rodnikami. Chociaż potrzebujemy go niewiele, niedobory selenu mogą wywołać poważne konsekwencje zdrowotne.

Co potrafi selen? Może wspierać funkcje poznawcze

Ostatnie badania z Queensland Brain Institute (QBI) dotyczące wpływu aktywności fizycznej na starzenie się mózgu wykazały, że poziom białka kluczowego do transportu selenu we krwi został podwyższony przez aktywność fizyczną. Zespół badawczy zbadał, czy suplementy diety zawierające selen mogą dawać podobne efekty dla mózgu, co ćwiczenia.

„Nasze modele wykazały, że suplementacja selenem może zwiększyć generację neuronów i poprawić funkcje poznawcze u starszych myszy” – powiedziała dr Tara Walker, główna badaczka. – „Kiedy myszom podawano suplementy selenu, wzrosła produkcja neuronów, odwracając deficyty poznawcze obserwowane podczas starzenia”.

Naukowcy przetestowali również, czy selen będzie miał wpływ na pogorszenie funkcji poznawczych, które czasami występuje po udarze, co może wpływać na pamięć i zdolność uczenia. W tym celu zbadano myszy, które po udarze wykazały obniżoną zdolności poznawcze mózgu. „Odkryliśmy, że deficyty uczenia się i pamięci u myszy dotkniętych udarem wróciły do normy po podaniu suplementów selenu” – powiedziała dr Walker.

Suplementacja selenu u osób starszych

Wyniki otworzyły nową drogę terapeutyczną, aby wzmocnić funkcje poznawcze u osób, które nie były w stanie ćwiczyć z powodu złego stanu zdrowia lub podeszłego wieku. Chociaż badacze już wiedzą, że selen może pomóc utrzymać pracę mózgu na dobrym poziomie, nie zalecają suplementacji jako substytutu ćwiczeń. Aktywność fizyczna niesie ze sobą wiele innych korzyści zdrowotnych, zaś zbyt duże ilości selenu w diecie mogą być niekorzystne dla organizmu.

Selen znajduje się w żywności, takiej jak zboża, mięso i orzechy, przy czym najwyższy poziom występuje w orzechach brazylijskich. „Osoba, która stosuje zbilansowaną dietę składającą się z owoców, orzechów, warzyw i mięsa, zwykle ma dobry poziom selenu” – zapewniła badaczka.

