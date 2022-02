Chcesz dobrze spać, trenuj swój mózg! Znamy sposób, który pomoże ci zasnąć

Sen to przede wszystkim czas, w którym nasz organizm odpoczywa, ale nie tylko. W czasie snu wydzielane są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizmu hormony. Zaburzenia snu zakłócają funkcjonowanie wielu organów w naszym ciele. Sen ma wpływ między innymi na pracę mózgu, co objawiać się może nadpobudliwością, zaburzeniami koncentracji i a nawet skłonnością do wystąpienia zaburzeń psychicznych i uzależnień.

Dlaczego mamy problemy z usypianiem?

Naturalny rytm życia wyznaczany przez wschód i zachód słońca powodował, że nasi przodkowie nie mieli problemów ze zasypianiem. Dziś przez wiele godzin dziennie poddani jesteśmy działaniu niebieskiego światła, jakie emituje ekran komputera czy telewizora. Powoduje to, że z zaśnięciem ma problemy coraz więcej osób. Czas na sen traktowany jest często przez nas "po macoszemu". Ograniczamy godziny snu, gdy mamy pracę lub coś innego do zrobienia. A niezaspokajana przed dłuższy czas potrzeba snu również powoduje problemy ze snem i zaburza prawidłowe funkcjonowanie organizmu – wskazują eksperci z Uniwersytetu w Arizonie.

Jak zadbać o dobry sen?

Budź się i wstawaj o tej samej porze, każdego dnia. Nie zawsze możemy kontrolować, kiedy jesteśmy śpiący, ale możemy kontrolować, kiedy się kładziemy spać i kiedy się budzimy – podpowiadają lekarze. Jednym ze sposobów, aby tak się stało, jest wyznaczenie stałej godziny wstawania z łóżka, nawet w weekendy, wakacje lub po nieprzespanej nocy. Nasz organizm w naturalny sposób reguluje usypianie i budzenie się. Odpowiada za to hormon zwany melatoniną. Gdy zbliża się noc, jej poziom wzrasta, stając się kluczowym sygnałem dla organizmu, że nadszedł czas by położyć się do łóżka. Produkcja melatoniny jest zatrzymywana przez światło – jej poziom naturalnie się obniża gdy pojawia się światło dzienne. Aby hormon prawidłowo działał, jego uwalnianie musi odbywać się jednak w regularnych godzinach. Wstań na chwilę z łóżka, jeśli leżysz ponad 30 minut i nie możesz zasnąć. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ leżenie w łóżku na jawie może tworzyć skojarzenia w mózgu, które mogą prowadzić do przewlekłej bezsenności – tłumaczą lekarze. Łóżko powinno być miejscem, które kojarzy ci się z czymś przyjemnym, tak jak dobra restauracja, do której przechodzisz i wiesz, że dostaniesz wyśmienity posiłek. Zmień swoje nastawienie do snu. Wiele osób postrzega spanie, jako ostatnią rzecz, na którą muszą znaleźć czas w dzień. Zwlekają z pójściem do łóżka, wynajdując najróżniejsze zajęcia czy oglądając do późna telewizję. Mała zmiana w myśleniu może pomóc pozbyć się problemów ze snem. "Postrzegaj swój sen jako czas, którego potrzebujesz, aby dobrze przygotować się na nowy dzień" – doradzają eksperci.

