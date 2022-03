Zawał serca zapisany jest w genach. Opublikowano najnowsze badania

Naukowcy nie tylko wskazali geny, które mogą powodować chorobę niedokrwienną serca, ale zidentyfikowali również, w którym miejscu w organizmie znajduje się obszar ich działania.

"Mogą to być zarówno tętnice, w których pojawiają się blokady lub wątroba, odpowiedzialna za produkcję i metabolizm cholesterolu" – wskazuje jeden z autorów badania, prof Jason Kovacic z Icahn School of Medicine w USA.

Naukowcom udało się również uszeregować 162 oznaczone geny, które zostały przebadane w kontekście wywoływania choroby niedokrwiennej serca. Na liście znalazły się również takie, które nigdy wcześniej nie były badane w kontekście zawałów serca.

„Ta wiedza pozwoli nam zająć się tymi naprawdę krytycznymi genami, które powodują zawał serca, ponieważ wiemy teraz, jak bardzo zasługują na natychmiastowe dogłębne badania, aby dokładnie zrozumieć, w jaki sposób powodują chorobę niedokrwienną serca i czy mogą być obiecującymi celami leków dla pacjentów" – powiedział prof. Jason Kovacic z Icahn School of Medicine w USA.

Jakie geny znalazły się na opracowanej przez naukowców liście?

Wśród genów powodujących chorobę niedokrwienną serca znalazł się PHACTR1. Naukowcy wskazali, że jest on odpowiedzialny nie tylko chorobę niedokrwienną serca, ale także całą gamę innych chorób naczyniowych, w tym migrenę, dysplazję włóknisto-mięśniową i rozwarstwienie tętnic wieńcowych.

Priorytetowa lista genów, która została zawężona do 162 genów, otwiera dla lekarzy możliwość badań osób zagrożonych chorobą niedokrwienną serca, które nie były do tej pory rutynowo stosowane w warunkach klinicznych. Badacze podkreślają, że może to stanowić przełom w leczeniu chorób serca.

Zawał serca – objawy

Objawy zawału serca obejmują:

Ociężałość, ściskanie lub ból w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka

Dyskomfort, który przechodzi do pleców, szczęki, gardła lub ramienia

Uczucie pełności, niestrawności lub dławienia się

Pocenie się, rozstrój żołądka, wymioty lub zawroty głowy

Poważne osłabienie, niepokój, zmęczenie lub duszność

Szybkie lub nierówne bicie serca.

