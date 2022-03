Czy powinieneś powstrzymywać się od picia alkoholu? Zobacz, co wykazały najnowsze badania

Przeprowadzono dotychczas wiele badań obserwacyjnych, mających udowodnić, że umiarkowane spożycie czerwonego wina wiąże się z korzyściami zdrowotnymi, w tym zmniejsza ryzykiem wystąpienia chorób serca, raka, nadciśnienia, cukrzycy typu 2. Do tej pory nie udało się jednak jednoznacznie potwierdzić tej tezy – wskazuje Claire Virga, dietetyczka ze Stanów Zjednoczonych.

„Francuski paradoks”

„Francuski” paradoks to termin odnoszący się do stosunkowo niskich wskaźników chorób serca wśród Francuzów, którzy codziennie piją czerwone wino do posiłków. Najnowsze badania wskazują, że za dobry stan zdrowia Francuzów może odpowiadać nie tylko picie wina, ale również wiele innych czynników związanych ze stylem życia. Stwierdzono na przykład, że ludzie, którzy piją czerwone wino z umiarem, mogą być bardziej skłonni do przestrzegania diety w stylu śródziemnomorskim lub praktykowania innych zdrowych zachowań związanych ze stylem życia.

Korzyści z picia czerwonego wina dla urody

Naukowcy dowodzą, że regularne piciekieliszka czerwonego wina może przeciwdziałać efektom starzenia. Przeciwutleniacze w czerwonym winie, takie jak flawonoid, resweratrol i garbnik, pomagają spowolnić ten proces i zachować w skórze kolagen oraz elastyczne włókna. Dzięki temu zmarszczki wydają się płytsze, a skóra nabierze jędrności. Polifenole zawarte w czerwonym winie pomagają natomiast nadać cerze blasku.

Stwierdzono również, że picie czerwonego wina może:

łagodzić trądzik,

wzmacniać włosy.

Zagrożenia zdrowotne pojawiają się przy piciu większych ilości alkoholu

„Jeśli chodzi o picie wina i innych alkoholi to umiar jest naprawdę ważny. Korzyści zdrowotne płynące z picia wina obserwuje się przy umiarkowanym spożyciu, to znaczy jeden kieliszek dziennie tego trunku w przypadku kobiet i dwa kieliszki dziennie dla mężczyzn. Picie większych ilości alkoholu może stanowić zagrożenie dla zdrowia " – mówi Claire Virga.

Lekarze przestrzegają, że przewlekłe i nadmierne spożywanie alkoholu wiąże się z osłabieniem serca, określanym medycznie jako kardiomiopatia i niewydolność serca.

