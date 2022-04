Bolące stawy? Pomoże... dieta wegańska. Wyniki najnowszych badań

Niskotłuszczowa dieta wegańska, bez ograniczeń kalorycznych łagodzi ból u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów – głosi nowe badanie opublikowane w American Journal of Lifestyle Medicine.

„Dieta roślinna może być receptą na złagodzenie bólu stawów dla milionów ludzi cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów” – powiedział dr Neal Barnard, główny autor badania.

Czym jest reumatoidalne zapalenie stawów?

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to przewlekła choroba występująca u ok. 400 tys. Polaków. Jest powszechnym schorzeniem autoimmunologicznym, które zazwyczaj powoduje ból stawów, obrzęk i ostatecznie trwałe uszkodzenie stawów.

Podczas badania 44 osoby dorosłe, u których wcześniej zdiagnozowano reumatoidalne zapalenie stawów, przydzielono do jednej z dwóch grup na 16 tygodni. Pierwsza grupa stosowała dietę wegańską przez cztery tygodnie, eliminując dodatkowe pokarmy przez trzy tygodnie, a następnie ponownie wprowadzając wyeliminowane pokarmy indywidualnie przez dziewięć tygodni. Druga grupa stosowała dowolną dietę, przyjmując codziennie kapsułkę placebo, co nie miało wpływu na badanie. Następnie grupy zmieniły diety na 16 tygodni. Każdy uczestnik został także poddany ocenie aktywności choroby – DAS28.

Dieta wegańska pomoże na RZS

W grupie wegańskiej DAS28 spadł średnio o 2 punkty, co wskazuje na większą redukcję bólu stawów, w porównaniu ze spadkiem o 0,3 punktu w fazie placebo. Średnia liczba opuchniętych stawów spadła z 7,0 do 3,3 w grupie wegańskiej, podczas gdy liczba ta faktycznie wzrosła z 4,7 do 5 w fazie placebo. Oprócz zmniejszenia bólu i obrzęku masa ciała zmniejszyła się średnio o około 6,3 kg na diecie wegańskiej, w porównaniu z przyrostem o niecały kilogram na diecie placebo. W grupie wegańskiej wystąpiły również większe spadki cholesterolu całkowitego, LDL i HDL.

Przypomnijmy, że dieta wegańska wyklucza wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, a więc mięso, nabiał, ryby, jajka czy miód. Jadłospis opiera się na produktach pochodzenia roślinnego, takich jak owoce i warzywa. Źródłem białka roślinnego jest najczęściej tofu, fasola, ciecierzyca lub soczewica. Chociaż weganie jedzą bardzo zdrowo, muszą uważać na niedobory wit. B12.

