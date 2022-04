Ile godzin dziennie spędzasz wpatrzony w ekran? Wypróbuj 5 sposobów na uniezależnienie się od smartfona

Przeciętny Amerykanin spędza ponad siedem godzin dziennie wpatrzony w ekran swojego telefonu czy komputera. Zjawisko to nasiliło się jeszcze w pandemii, kiedy wiele osób przeszło na system pracy zdalnej. Niemożność wychodzenia z domu i ograniczenie kontaktów z ludźmi sprawiło, że rozrywki zaczęliśmy szukać w sieci, spędzając wiele godzin przed ekranem.

Objawy uzależnienia od internetu

Badania wskazują, że osoby uzależnione od internetu muszą coraz dłużej z niego korzystać, by odczuć satysfakcję. Często też tracą rachubę czasu i odczuwają potrzebę, a nawet przymus psychiczny, by „sprawdzić coś” w internecie. Brak możliwości korzystania z sieci pogarsza ich samopoczucie i może być przyczyną agresji.

Jaki wpływ na nasze zdrowie ma czas spędzony przed komputerem?

Co do tego, że zbyt długi czas spędzony przed ekranem smartfona ma niekorzystny wpływ na nasze zdrowie, lekarze nie mają wątpliwości. Wskazują, że konsekwencje mogą być zarówno natury psychicznej, jak i fizycznej. U osób pochylonych wiele godzin nad telefonem czy komputerem mogą wystąpić bóle głowy, szyi, ramion i pleców. Lista dolegliwości jest długa:

problemy ze snem,

pogorszenie nastroju,



depresja,



większa podatność na infekcje,

padaczka.



„Skrócenie czasu spędzanego przed ekranem może zapobiegać otyłości, zachęcać do ćwiczeń, promować zdrowe relacje i poprawiać zdrowie psychiczne” – powiedział Vivian Tran, z Scripps Clinic Mission Valley w USA.

Sprawdź, jakie są sposoby, żeby uniezależnić się od smartfona.

Zdiagnozuj problem



Uświadomienie sobie problemu może być doskonałym sposobem na podjęcie pierwszych kroków w kierunku zmiany złych nawyków. Ustawienia smartfona, w szczególności na iPhone'ach, pozwalają zobaczyć, ile czasu spędzasz na telefonie i w określonych aplikacjach. Czasami już ten fakt może stać się bodźcem, żeby ograniczyć czas korzystania ze smartfona.



Zastąp korzystanie ze smartfona czymś kuszącym



Najprostszym sposobem na skrócenie czasu wpatrywania się w ekran telefonu jest zastąpienie go czymś bardziej atrakcyjnym. Zaplanuj spacer, zapisz się na siłownię albo umów się z przyjaciółmi.



Określ godziny pracy



W pandemii wiele osób zaczęło pracować zdalnie. Odpadły dojazdy do pracy, ale trudniejszy do określenia stał się czas wykonywania obowiązków zawodowych. Najlepiej więc o określonej godzinie zamknąć komputer, a nawet schować go, żeby nie ulec pokusie ponownego zalogowania się.



Określ czas na wykonywanie poszczególnych czynności



Wyznacz sobie czas na sprawdzanie poczty. Na przykład sprawdź pocztę e-mail rano od 9 rano do 10 rano i sprawdź media społecznościowe przez 30 minut po obiedzie. Unikaj logowania tylko dlatego, że jesteś znudzony.



Wyznacz sobie granice korzystania z aplikacji



Aby zbyt dużo czasu nie spędzać przed ekranem, trzeba wyznaczyć sobie czas korzystania z poszczególnych aplikacji. Np. Instagram, pozwala ustawić dzienne limity czasu korzystania. Wyłączenie powiadomień z aplikacji odzwyczai cię od ciągłego wpatrywania się w telefon.Czytaj też:

