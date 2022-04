Wyzwala „fontannę młodości” w mózgu. Naukowcy: to brakujący element układanki

Kwas oleinowy należy do grupy kwasów tłuszczowych omega-9, które mogą być wytwarzane fizjologicznie przez organizm. Jak wskazuje Baylor College of Medicine, wytwarzany w mózgu jest niezbędnym regulatorem procesów umożliwiających regulację pamięci, uczenia się i nastroju.

Kwas oleinowy: cudowna substancja dla mózgu

Wiele osób boi się związanego z wiekiem pogorszenia funkcji poznawczych i nastroju, w tym choroby Alzheimera oraz depresji. Szukając nowych sposobów zapobiegania lub leczenia tych i innych powiązanych schorzeń, zespół Baylor College of Medicine oraz Jan i Dan Duncan Neurological Research Institute (Duncan NRI) w Texas Children's Hospital zidentyfikował „brakujący element układanki”. Decyduje on, w jaki sposób funkcje pamięci i nastroju są regulowane w mózgu.

Badanie opublikowane w Proceedings of the National Academy of Sciences ujawnia, że kwas oleinowy wytwarzany w mózgu jest niezbędnym regulatorem procesu, który umożliwia uczenie się i zapamiętywanie oraz wspomaga prawidłową regulację nastroju.

Kluczem jest neurogeneza

Neurogeneza to w wielkim skrócie proces powstawania nowych komórek nerwowych. Badania wykazały, że pojawia się ona w niektórych regionach mózgu ssaków, umożliwiając ich naprawę i regenerację. „Odkąd odkryto neurogenezę, wyobrażano ją sobie jako „źródło młodości”. Ale wraz z wiekiem, w przypadku niektórych chorób lub po ekspozycji na niektóre leki, neurogeneza zmniejsza się, co wiąże się ze spadkiem funkcji poznawczych i depresją” – mówiła dr Mirjana Maletic-Savatic z Baylor and Texas Children's, badaczka w Duncan NRI.

Wraz z zespołem szukała ona sposobu na skorzystanie z tej „fontanny młodości”, aby ponownie uruchomić proces neurogenezy. Okazało się, że kluczowe znaczenie ma tutaj kwas oleinowy. Wiąże się z białkiem TLX, co zwiększa proliferację komórek i neurogenezę w hipokampie. „Ten kwas oleinowy jest wytwarzany w nerwowych komórkach macierzystych w celu aktywacji TLX” – wywnioskował zespół badawczy. Uważa się, że ta strategia mogłaby potencjalnie zostać wykorzystana do leczenia chorób, takich jak poważne zaburzenia depresyjne i choroba Alzheimera.

