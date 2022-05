Koniec problemów z bakteriami lekoopornymi? Pomogą syntetyczne antybiotyki

Z wyjątkiem penicyliny i kilku innych substancji pochodzących od grzybów, większość antybiotyków została najpierw wykorzystana przez bakterie do zwalczania innych bakterii. Jednak wraz z rozwojem bakterii opornych na antybiotyki istnieje pilne zapotrzebowanie na nowe związki aktywne.

Naukowcy donoszą, że niezliczona liczba antybiotyków jest prawdopodobnie ukryta w genomach bakterii, które są trudne lub niemożliwe do zbadania w laboratorium. „Wiele antybiotyków pochodzi z bakterii, ale większości z nich nie można hodować w laboratorium” – powiedział Sean F. Brady z Uniwersytetu Rockefellera.

Syntetyczny antybiotyk rozwiąże problem?

Okazuje się, że nowoczesne algorytmy mogą przewidzieć strukturę antybiotykowych związków, które wytworzyłaby bakteria o tych sekwencjach. Chemicy organiczni mogą następnie zebrać te dane i zsyntetyzować przewidywaną strukturę w laboratorium. Zsyntetyzowany według tej metody na Uniwersytecie Rockefellera, nowy antybiotyk wydaje się neutralizować nawet bakterie lekooporne.

Związek pochodzący z modeli komputerowych produktów genów bakterii o nazwie cylagicyna zadziałał dobrze u myszy. Szczególnie interesujące jest to, że cylagicyna była silna przeciwko kilku lekoopornym bakteriom, a syntetyczny związek przeważał nawet w przypadku bakterii wyhodowanych specjalnie w celu oporności na cylagicynę.

– To badanie jest przykładem połączenia biologii obliczeniowej, sekwencjonowania genetycznego i chemii syntetycznej, aby odkryć tajemnice ewolucji bakterii – powiedział Sean F. Brady. Laboratorium przeprowadzi teraz dalsze syntezy związku i przetestuje go na modelach zwierzęcych przeciwko bardziej zróżnicowanym patogenom. Metodę tą mogą wykorzystać inni naukowcy do odkrywania i opracowywania nowych antybiotyków.

