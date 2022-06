Czy u wszystkich otyłych osób rozwinie się cukrzyca? Są najnowsze badania

Kluczowym czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2 jest nadwaga, często wynikająca z jedzenia zbyt dużej ilości tłuszczu i cukru w połączeniu z niską aktywnością fizyczną. Organizm osoby chorej na cukrzycę nie reaguje prawidłowo na insulinę: jest odporny na jej działanie. Przeciążona trzustka nie pracuje prawidłowo i nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny, aby utrzymać prawidłowy poziom glukozy. Cukier gromadzi się w krwiobiegu, co w efekcie prowadzi do upośledzenia wielu narządów, co może nawet zagrażać życiu – tłumaczą lekarze.

Nowatorska technika analityczna

Naukowcy opracowali nowatorską technikę analityczną w celu zbadania mechanizmów stojących za wczesną ogólnoustrojową insulinoopornością. Starali się dowiedzieć, które narządy, ścieżki biologiczne i geny odgrywają w niej rolę.

Ważną role odgrywają bakterie jelitowe

Badania wskazały, że bakterie jelitowe mają związek z insulinoopornością. Stwierdzono, że jeden z mikrobów: Oscillibacter jest odpowiedzialny za wzrost opornego na insulinę makrofaga tkanki tłuszczowej. Dowiedziono również, że cukrzyca wywołana przez niewłaściwą dietę powoduje uszkodzenie mitochondriów, czyli komórek, które odpowiadają za reakcje odpornościowe w organizmie.

„Nasze eksperymenty i analizy przewidują, że dieta wysokotłuszczowa oraz wysokocukrowa powodują zakłócenia związane z procesem syntezy energii, prowadząc do ogólnoustrojowej insulinooporności. Terapie, które modyfikują mikroflorę pacjenta w sposób ukierunkowany na insulinooporność w komórkach tkanki tłuszczowej, mogą być nową strategią terapeutyczną dla cukrzycy typu 2” – powiedział współautor badania prof. Andrey Morgun z Oregon State University.

Pałeczki kwasu mlekowego

Naukowcy sugerują, że istnieją drobnoustroje, które mogłyby potencjalnie wpłynąć na sposób, w jaki dana osoba metabolizuje glukozę i lipidy. Jednym z nich są pałeczki kwasu mlekowego. Okazało się, że dodawane do diety poprawiają funkcjonowanie mitochondriów w wątrobie, co oznacza lepsze metabolizowanie glukozy i lipidów. Mają także wpływ na obniżenie masy tłuszczowej.

