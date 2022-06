Skutki uszkodzenia mózgu. Naukowcy dokonali zaskakującego odkrycia

Nowe badania opublikowane w Nature Communications wykazały nowe fakty na temat skutków uszkodzenia mózgu. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine odkryli, że uszkodzenie jednej części mózgu zmienia połączenia między komórkami nerwowymi w całym narządzie.

Uraz mózgu wpływa na neurony

Badacze skupili się na połączeniach z neuronami hamującymi, które są powiązane z neuronami pobudzającymi, ale mają większą podatność na uszkodzenia. Wykorzystując nowoczesne metody badawcze zespół przyjrzał się różnym częściom mózgu. Był to m.in. hipokamp – region mózgu odpowiedzialny za uczenie się i pamięć, czy kora przedczołowa, obszar mózgu współpracujący z hipokampem. Odkrycia wykazały, że długie wypustki odległych komórek nerwowych były nadal obecne w uszkodzonym mózgu, ale nie tworzyły już połączeń z neuronami hamującymi.

„Wygląda na to, że cały mózg jest starannie przebudowywany, aby dostosować się do uszkodzeń. Ale różne części mózgu prawdopodobnie nie współpracują ze sobą tak dobrze, jak przed urazem” – wyjaśniła Alexa Tierno z UCI School of Medicine, współautorka badania.

Naukowcy chcieli następnie ustalić, czy możliwe jest ponowne połączenie neuronów hamujących z odległymi obszarami mózgu. Aby się tego dowiedzieć, przeszczepili nowe interneurony do uszkodzonego hipokampu i zmapowali ich połączenia. Ta metoda przyniosła pierwsze oczekiwane rezultaty. Może to oznaczać, że możliwe będzie „nakłonienie” uszkodzonego mózgu do samodzielnej naprawy utraconych połączeń, ale nie wiadomo jeszcze, jak ma wyglądać ten proces.

„Nasze badanie jest bardzo ważnym krokiem do zrozumienia, w jaki sposób prekursory hamujące mogą pewnego dnia być stosowane terapeutycznie w leczeniu urazowego uszkodzenia mózgu, epilepsji lub innych zaburzeń mózgu” – powiedział dr Robert Hunt, profesor anatomii i neurobiologii oraz dyrektor Centrum Badań Nad Epilepsją w UCI School of Medicine. Zespół UCI prowadzi obecnie eksperymenty z wykorzystaniem hamujących neuronów wytworzonych z ludzkich komórek macierzystych.

