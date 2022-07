Stres wpływa na zdolność płodu do wchłaniania żelaza. Są wyniki badań

Naukowcy odkryli, że zapotrzebowanie na żelazo w drugim i trzecim trymestrze u kobiet w ciąży może wzrosnąć ośmiokrotnie, ale wchłanianie żelaza przez płody może zostać zmniejszone nawet o 15 proc. jeżeli kobieta doświadcza przewlekłego stresu. Zdaniem badaczy skutki niedoboru żelaza są bardziej widoczne u płodów płci męskiej.

Jak stres wpływa na sposób wchłaniania żelaza?

To dlatego kobiety w ciąży powinny monitorować poziom stresu i starać się zredukować stres za pomocą technik relaksacyjnych. – Jeśli przewlekły stres utrzymuje się, rozważ suplementację żelaza i monitoruj poziom żelaza u noworodków po porodzie – radzi dr Martin Frasch, jeden z głównych autorów badania i adiunkt położnictwa i ginekologii na University of Washington School of Medicine.

Frasch zaznaczył, że nie bez znaczenia są także wiek matki, jej status społeczno-ekonomiczny i wykształcenie, ale podkreśla, że bardziej sprawiedliwa i równa opieka zdrowotna w czasie ciąży dla wszystkich kobiet to „potężny środek poprawy prenatalnego i postnatalnego rozwoju mózgu”. Dodał, że samo przyjmowanie suplementów dla kobiet w ciąży może nie pomóc. – To może nie uzupełnić deficytu, który widzimy. Prawie połowa matek ma niedobór żelaza – powiedział. – Obserwujemy także, że w warunkach przewlekłego stresu matki to płody męskie są mniej odporne w regulowaniu poziomu żelaza niż płody żeńskie – i wiemy, że może to mieć konsekwencje dla ich rozwoju neurologicznego po urodzeniu – powiedział specjalista.

Badaniem objęto 164 kobiety w ciąży w Niemczech, które zostały zidentyfikowane jako zestresowane lub nieobciążone stresem. Po urodzeniu zmierzono parametry żelaza we krwi pępowinowej u 107 pacjentów.

Ile żelaza potrzebuje kobieta w ciąży?

Przeciętna kobieta w ciąży potrzebuje około 30 mg żelaza pierwiastkowego dziennie, aby sprostać nowym wymaganiom dodatkowej objętości krwi, rozwijającego się łożyska i rosnącego płodu. Większość kombinowanych prenatalnych witamin zawiera dawkę żelaza, która prawie dwukrotnie przekracza ilość potrzebną kobietom, które nie są w ciąży.

Wcześniejsze badania wykazały, że nawet połowa ciężarnych kobiet w krajach rozwiniętych ma niedobory żelaza. To z kolei może być przyczyną niskiej masy urodzeniowej lub wpływać na rozwój neurologiczny płodu. – Od dawna wiadomo, że stres wpływa na rozwój mózgu płodu – powiedział Frasch. Dodał, że stres płodu jest powiązany z późniejszymi stanami neuropsychiatrycznymi, takimi jak ADHD i autyzm, oraz z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Parkinsona i Alzheimera.

Frasch zapowiedział, że następne badanie, które rozpocznie się tego lata, przeprowadzone przez tę samą grupę badawczą, będzie dotyczyło sposobów zwalczania stresu u matek poprzez zastosowanie jogi, medytacji i innych technik relaksacyjnych.

