Kakao pod lupą naukowców. Odkryli zaskakującą właściwość flawanoli kakaowych

Nie jest nowym fakt, że kakao obniża ciśnienie. Jednak badacze dowiedli, że obniża je tylko wówczas, gdy rzeczywiście jest podwyższone. Nowe badanie toruje drogę do tego, aby kakao mogło być wykorzystywane w praktyce klinicznej i zmniejsza obawy, że może stanowić zagrożenie dla osób o prawidłowym i niskim ciśnieniu – uważają autorzy publikacji, która ukazała się we Frontiers in Nutrition.

U kogo kakao obniżyło ciśnienie?

Prof. Christian Heiss z University of Surrey, podkreślił, że wysokie ciśnienie krwi i sztywność tętnic zwiększają ryzyko chorób serca i udarów mózgu, dlatego ważne jest, aby zbadać innowacyjne sposoby leczenia takich stanów. – Zanim rozważymy wprowadzenie kakao do praktyki klinicznej, musieliśmy sprawdzić, czy wyniki wcześniej zgłoszone w warunkach laboratoryjnych bezpiecznie przekładają się na rzeczywiste warunki, w których ludzie znajdują się w codziennym życiu – powiedział.

Przez kilka dni jedenastu zdrowych uczestników spożywało na przemian sześć kapsułek flawanolu kakaowego lub sześć kapsułek placebo zawierających brązowy cukier. Uczestnikom zapewniono ciśnieniomierz na ramię oraz klips na palec mierzący prędkość fali tętna (PWV), który określa poziom sztywności tętnic. Pomiary ciśnienia krwi i PWV wykonywano przed spożyciem kapsułek i co 30 minut po spożyciu przez pierwsze trzy godziny, a następnie co godzinę przez pozostałe dziewięć godzin. Naukowcy odkryli, że ciśnienie krwi i sztywność tętnic były obniżone tylko u uczestników, którzy mieli je podwyższone.

Co istotne, efekty zostały również po raz pierwszy zidentyfikowane po ośmiu godzinach od spożycia kakao. Naukowcy uważają, że ten drugi szczyt może być spowodowany sposobem, w jaki bakterie w jelitach metabolizują flawanole kakaowe.

Monitorowanie zdrowia jest bardzo ważne

Profesor Heiss dodał, że pozytywny wpływ flawanoli kakaowych na nasz układ sercowo-naczyniowy, w szczególności na funkcjonowanie naczyń krwionośnych i ciśnienie krwi, jest niezaprzeczalny. – To, co odkryliśmy, wskazuje, że flawanole kakaowe obniżają ciśnienie krwi tylko wtedy, gdy jest ono podwyższone. Praca z osobistymi technologiami zdrowotnymi uczestników pokazała nam, jak zmienne z dnia na dzień mogą być ciśnienie krwi i sztywność tętnic. To z kolei pokazuje rolę osobistych monitorów zdrowia oraz wdrożenia skutecznej, spersonalizowanej opieki – podsumował.

Czytaj też:

Co gorzka czekolada robi z mózgiem? Są badania naukowe