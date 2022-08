Leki nasercowe przyjmowane w upały mogą zwiększać ryzyko zawału

Na ryzyko zawału wpływa nie tylko zdrowie serca, ale również czynniki środowiskowe. Chcąc zmniejszyć jego ryzyko wiele osób z chorobą wieńcową zażywa ą beta-blokery, a także aspirynę i inne leki przeciwpłytkowe. Ostatnie badania pokazują, że przyjmowanie ich w upały wymaga szczególnej ostrożności.

Leki nasercowe a upały – badania

Autorzy przyjrzeli się 2494 przypadkom pacjentów, którzy doznali zawału serca niezakończonego zgonem. W poprzednich badaniach wykazali, że narażenie na ciepło lub zimno zwiększa prawdopodobieństwo zawału serca i obliczyli, że częstość zawałów serca związanych z ciepłem wzrośnie, gdy planeta ogrzeje się o 2 do 3 stopni Celsjusza. Obecne badanie opierało się na tych badaniach, analizując stosowane leki przez pacjentów przed zawałem serca.

Okazało się, że osoby przyjmujące beta-blokery lub leki przeciwpłytkowe częściej mieli zawał serca w najgorętsze dni w porównaniu z dniami kontrolnymi. Stosowanie leków przeciwpłytkowych wiązało się ze wzrostem ryzyka o 63%, a beta-adrenolityki ze wzrostem o 65%. Osoby przyjmujące oba leki miały o 75% większe ryzyko zawału. Osoby niestosujące tych leków nie były bardziej narażone na atak serca w upalne dni. Chociaż sugeruje to, że winne mogą być leki, nie ma jednoznacznego potwierdzenia.

Co ciekawe, młodsi pacjenci (od 25 do 59 lat) przyjmujący beta-adrenolityki i leki przeciwpłytkowe byli bardziej podatni na zawał serca związany z ciepłem niż starsi pacjenci (od 60 do 74 lat), mimo że druga grupa miała więcej chorób serca.

Jaki z tego wniosek?

„Postawiamy hipotezę, że niektóre leki mogą utrudniać regulację temperatury ciała” – powiedział Kai Chen, adiunkt na Wydziale Epidemiologii w Yale School of Public Health i pierwszy autor badania. Zaleca, by podczas fal upałów podjąć środki ostrożności: szukać chłodniejszych warunków, gdzie lżej będzie funkcjonować. W żadnym wypadku nie należy także odstawiać leków, które przepisał lekarz.

