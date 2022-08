Od lewej do prawej? Nie w tej kolejności nasz mózg liczy szybciej

Gdy zostaniesz poproszony o wpisanie cyfr od jednego do dziesięciu w kolejności, jak je uporządkujesz? Poziomo? Pionowo? Z lewej do prawej? Od góry do dołu? Losowo? W krajach zachodnich uczy się, że „prawidłowa” kolejność liczb jest od lewej do prawej (1, 2, 3, 4…). Osoby z uszkodzeniem mózgu, które zakłóca przetwarzanie przestrzenne, również wykazują podobne przetwarzanie liczb.

Badania nad postrzeganiem liczb w przestrzeni

Do tej pory przeprowadzono jednak niewiele badań sprawdzających, czy wymiar poziomy jest najlepszy dla ułożenia liczb. W nowych badaniach opublikowanych w czasopiśmie PLOS ONE odkryto, że ludzie faktycznie przetwarzają liczby szybciej, gdy są wyświetlane pionowo – z mniejszymi liczbami na dole i większymi liczbami na górze.

Aby to sprawdzić, przeprowadzono eksperyment naukowy. Uczestnikom pokazywano pary liczb od 1 do 9 na monitorze aby pomocą joysticka wskazywali, gdzie znajduje się większa liczba. Na przykład, gdy na ekranie pojawiły się cyfry 6 i 8, poprawną odpowiedzią było 8. Uczestnik wskazywał to, przesuwając joystick w stronę 8 tak szybko, jak to możliwe.

Kiedy liczby zostały rozdzielone zarówno w pionie, jak i w poziomie, okazało się, że tylko układ pionowy wpływał na czas odpowiedzi. Sugeruje to, że mogąc użyć poziomej lub pionowej reprezentacji liczb w przestrzeni, uczestnicy używali tylko reprezentacji pionowej. Kiedy większa liczba była wyższa niż mniejsza, ludzie reagowali znacznie szybciej niż w jakimkolwiek innym układzie liczb. Sugeruje to, że nasza mentalna linia liczbowa w rzeczywistości biegnie od dołu (małe liczby) do góry (duże liczby).

Dlaczego to jest ważne?

Sposób, w jaki uczymy się korzystać z liczb i sposób, w jaki projektanci wybierają wyświetlanie nam informacji liczbowych, może mieć ważne implikacje dla tego, jak podejmujemy szybkie decyzje. W niektórych miejscach pracy, w których czas ma krytyczne znaczenie (na przykład kokpity samolotów i giełda), liczby są często wyświetlane pionowo.

Odkrycia mogą mieć znaczenie dla projektantów, którzy chcą pomóc ludziom w szybkim zrozumieniu i wykorzystaniu informacji liczbowych. Nowoczesne urządzenia umożliwiają bardzo innowacyjne opcje wyświetlania liczb, które mogą pomóc efektywniej i bezpieczniej korzystać z technologii.

