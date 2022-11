Zaskakujący skutek szczepionki przeciw grypie. Są badania naukowe

„ Wiadomo, że szczepionka przeciw grypie zmniejsza ryzyko zawału serca i hospitalizacji osób z chorobami serca. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy szczepionka ma takie same właściwości ochronne dla osób zagrożonych udarem” – powiedział cytowany przez serwis MedicalXpress dr Michael Hill, główny autor badania. „Nasze odkrycia pokazują, że ryzyko udaru jest niższe wśród osób, które niedawno otrzymały szczepionkę przeciw grypie. Dotyczyło to wszystkich dorosłych, nie tylko osób z wysokim ryzykiem udaru” – podkreślił.

Powszechne szczepienia, żeby zapobiec udarom?

Naukowcy wzięli pod uwagę kilka czynników, w tym wiek i różne czynniki ryzyka, w tym przewlekłe schorzenia pacjentów. „Odkryliśmy, że ryzyko udaru mózgu zostało znacznie zmniejszone w ciągu sześciu miesięcy po szczepieniu przeciwko grypie. Nasze odkrycia sugerują, że powszechne szczepienia przeciwko grypie mogą być realną strategią zdrowia publicznego w celu zapobiegania udarom” – powiedział dr Jessalyn Holodinsky, jeden z badaczy.

Badanie zostało opublikowane w The Lancet Public Health. Naukowcy twierdzą, że dwie mocne strony tego badania polegają na tym, że wykorzystano dane konkretnej populacji z okresu 10 sezonów grypowych i wzięto pod uwagę pacjentów z prowincji z jednym powszechnym systemem opieki zdrowotnej.

Infekcje często poprzedzają zawał serca i udar

Dr Hill uważa, że korzyści ze szczepienia przeciwko grypie w zapobieganiu udarowi mózgu to nowe odkrycie, które, jak ma nadzieję, doprowadzi do dalszych badań na ten temat. „Wiemy, że infekcje górnych dróg oddechowych często poprzedzają zawał serca i udar. Zapobieganie grypy lub zmniejszanie nasilenia epidemii grypy stanowi czynnik ochronny, szczególnie w przypadku udaru. To powiązanie jest bardzo silne. Widzieliśmy, że przynosi korzyści zarówno mężczyznom, jak i kobietom oraz że istnieje wyraźne zmniejszenie ryzyka udaru wraz z wiekiem u osób zaszczepionych przeciw grypie”.

