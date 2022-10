Profesorowie się szczepią i proszą: „Nie lekceważmy wirusa grypy”

Władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) jednoznacznie zalecają stosowanie szczepień ochronnych, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z medycyny opartej na dowodach naukowych, aktualnych zaleceń medycznych towarzystw naukowych, a także z obowiązującego prawa – podkreśla uczelnia w swoim komunikacie.

Rektor: To korzyść dla mnie i moich bliskich

– Od wielu lat się szczepię, co jest z korzyścią dla mnie, moich bliskich, ale również pacjentów przebywających pod moją opieką, którzy w ten sposób są bezpieczniejsi – mówi rektor GUMed prof. Marcin Gruchała. – Szczepienie gwarantuje mniejsze ryzyko zachorowania, powikłań pogrypowych, ale również przeniesienia zakażenia na moją rodzinę, starszych rodziców z chorobami przewlekłymi oraz moich pacjentów, którzy też najczęściej są osobami starszymi, dla których grypa może stanowić śmiertelne zagrożenie – dodaje prof. Gruchała.

Wirus grypy wywołuje wady wrodzone u płodów

Szczepienie przeciwko grypie należy do szczepień zalecanych i w dużej mierze to indywidualna decyzja każdej osoby, która się na to decyduje bądź nie. O tym dlaczego warto się szczepić, mówi dr hab. Tomasz Smiatacz, konsultant wojewódzki województwa pomorskiego w dziedzinie chorób zakaźnych i kierownik Klinki Chorób Zakaźnych GUMed: – Nie lekceważmy wirusa grypy. On ma w sobie potencjał wywołania nie tylko łagodnych infekcji, ale także bardzo ciężkich klinicznie zakażeń, jak: zapalenie płuc, mięśnia sercowego, mózgu. Jest to obecnie wirus, który najczęściej wywołuje wady wrodzone u płodów. Sezon grypowy za chwilę się zacznie, w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu tygodni. To dobry moment, żeby się zaszczepić, do czego wszystkich szczerze zachęcam – dodaje.

Specjalista przypomina, że szczepionki przeciwko grypie i szczepionki na COVID-19 można łączyć ze sobą. – Żadna z nich nie jest szczepionką żywą, dlatego łączenie ich w trakcie tej samej wizyty kwalifikującej i szczepiennej jest możliwe oraz bezpieczne – mówi.

W Polsce sezon epidemiczny grypy trwa od października do maja, a szczyt zachorowań od stycznia do marca, aczkolwiek w poszczególnych sezonach ten czas może się nieznacznie różnić. Optymalnie czas szczepienia przeciw grypie powinien mieć miejsce przed rozpoczęciem okresu zwiększonej zachorowalności na grypę, a więc w naszych warunkach, od września do grudnia – podaje uczelnia.

