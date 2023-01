Gotowanie na gazie szkodzi płucom? Badacze porównują to do biernego palenia

Jak podaje serwis MedicalXpress, badania wywołały niemałe zamieszanie w USA – tamtejsza sekretarz ds. energii USA Jennifer Granholm, zaapelowała wręcz, aby więcej Amerykanów korzystało z kuchenek elektrycznych i indukcyjnych. To siłą rzeczy wywołało krytykę lobby gazowego. Chodzi o badanie zrealizowane przez Rocky Mountain Institute (RMI) i opublikowane w International Journal of Environmental Research and Public Health.

Kuchenki gazowe mogą przyczyniać się do astmy?

Główny autor badania, analityk danych Talor Gruenwald, powiedział, że odkrycia sugerują, że około 650 000 dzieci w USA „cierpi na astmę, która inaczej by nie występowała, gdyby nie były narażone na działanie kuchenek gazowych”. Wskazując na porównywalne ryzyko astmy spowodowane biernym paleniem, powiedział agencji AFP, że „używanie kuchenki gazowej jest prawie jak posiadanie palacza mieszkającego w domu”.

Warto wspomnieć, że to nie jest jedyne takie badanie. Zastosowano w nim tę samą metodę, co w badaniu zrealizowanym w 2018 roku w Australii wówczas przypisano 12,3 proc. przypadków astmy dziecięcej właśnie kuchenkom gazowym. Badacze przeanalizowali szereg danych, aby określić ryzyko astmy u dzieci w domach z kuchnią gazową (wykorzystali dane z wcześniejszych badań i dane ze spisu powszechnego z 2019 roku).

Będzie zakaz stosowania kuchenek gazowych?

American Gas Association, grupa lobbystyczna, zaatakowała badanie, nazywając je „ćwiczeniem matematycznym”, które nic nie wnosi do nauki. Grupa stwierdziła w oświadczeniu, że „autorzy badania nie przeprowadzili żadnych pomiarów ani testów opartych na rzeczywistym użytkowaniu urządzeń, wskaźnikach emisji lub narażeniu”.

Talor Gruenwald z kolei odrzucił to oświadczenie jako „szablonową odpowiedź”, która nie wskazywała na żadne badania, które mogłyby podważyć ich ustalenia. Komisarz amerykańskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich zapowiedział, że jego agencja wystosuje formalną prośbę o informacje od opinii publicznej na temat zagrożeń związanych z gotowaniem na gazie. Mówi się nawet o możliwości wprowadzenia zakazu używania kuchenek gazowych w przyszłości.

Według Światowej Organizacji Zdrowia astma jest najczęstszą chorobą przewlekłą wśród dzieci, dotykającą około 262 milionów ludzi na całym świecie.

Czytaj też:

Nadchodzi sezon infekcji – jak się na niego przygotować?Czytaj też:

Czym grozi niska temperatura? Jest niebezpieczna zwłaszcza dla astmatyków i cukrzyków