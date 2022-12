Czym grozi niska temperatura? Jest niebezpieczna zwłaszcza dla astmatyków i cukrzyków

Osoby cierpiące na astmę powinny ograniczyć do minimum przebywanie na powietrzu w bardzo mroźne i wietrzne dni. Przy temperaturze poniżej kilkunastu stopni C mogą odczuwać duszności, mieć świszczący oddech i kaszel. Atak astmy może wystąpić w ciągu zaledwie 15 do 30 minut przebywania w niekorzystnych warunkach – przestrzegają lekarze.

Kto musi uważać na niską temperaturę?

Osoby z cukrzycą

Lekarze nie zalecają wychodzenia z domu w zimne dni również chorym na cukrzycę. Pod wpływem zimna następują zmiany w krążeniu krwi. Jeśli po powrocie do domu odczuwasz zawroty głowy lub osłabienie, sprawdź poziom cukru we krwi – doradzają lekarze. Uważać na zimno powinny zwłaszcza osoby z neuropatią cukrzycową lub uszkodzeniem nerwów, które często nie są w stanie poczuć, że ich stopy stają się zbyt zimne i są bardziej narażone na odmrożenia.

Cierpiący na zapalenie stawów

Zapalenie stawów może dawać o sobie znać w bardzo zimną pogodę. W okresie zimowym, przy niskich temperaturach, u chorych nasilają się objawy bólowe. Specjaliści sugerują, żeby przed wyjściem z domu w zimne dni chorzy nie zapominali wziąć leków przeciwzapalnych. Również przeziębienie i infekcje, na które jesteśmy bardziej narażeni zimą, potęgują bóle stawów. Dlatego chorzy na zapalenie stawów powinni ich unikać.

Chorzy na nowotwory

Choroba nowotworowa i jej leczenie obniża naturalną odporność. Chorzy bardziej narażeni są na groźne powikłania, które mogą wystąpić po grypie i innych infekcjach wirusowych, które nasilają się zimą. Powinni starać się ich unikać, ograniczając wyjścia z domu w zimne dni.

„Jeśli ktoś ma raka i jest leczony z tego powodu, jest szczególnie narażony na ryzyko zdrowotne z powodu wychodzenia na zewnątrz w bardzo zimną pogodę” – wskazuje Donald Ford, lekarz rodzinny w Cleveland Clinic w Ohio, cytowany w portalu Everyday Health.

Tzw. „naczyniowcy”

Niskie temperatury zwiększają obciążenie układu sercowo-naczyniowego. Gdy jest zimno, serce pracuje ciężej, co zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca. Osoby, które cierpią na choroby serca, powinny unikać zwłaszcza forsownej aktywności w zimne dni. Zaszkodzić może nawet odgarnianie śniegu przy domu, z czego nie zdajemy sobie często sprawy – uważa specjalista.

Jak chronić się przed wychłodzeniem?

Ryzyko hipotermii, czyli wychłodzenia zwiększa przemoczenie i pocenie się. Dlatego bardzo ważne jest, żeby osoby, które przebywają zimą na powietrzu, były odpowiednio ubrane, co zapobiegnie zmoknięciu w czasie opadów czy spoceniu się podczas aktywności fizycznej. Często wychłodzeniu ulegają w zimie nie tylko osoby chore, ale również te w dobrej formie, na przykład biegacze.

„Gdy temperatura spada poniżej kilkunastu stopni i będziesz się pocić, noś syntetyczną warstwę bazową odzieży, odprowadzającą wilgoć, swetry z naturalnego włókna, oraz kurtkę puchową, która jest wodoodporna i chroni przed wiatrem” – doradza ekspert.

