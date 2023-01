Szybki test na endometriozę. Przełomową metodę opracowali polscy naukowcy

Test na endometriozę wynalazł zespół specjalistów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To szansa dla milionów kobiet, bo szacuje się, że tylko w Polsce to 2 mln chorych. Choroba jest przyczyną połowy przypadków niepłodności i wywołuje ogromny ból. – Może wyłączać taką kobietę z normalnego życia – mówił w TVN24 profesor Krzysztof Czajkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, były krajowy konsultant do spraw położnictwa i ginekologii.

Jak długo diagnozowana jest endometrioza?

Nieraz choroba pozostaje niezdiagnozowana latami, ponieważ nie ma jednoznacznej metody diagnostycznej. Od wystąpienia pierwszych objawów do diagnozy mija średnio 8-12 lat. I jak podkreśliła Lucyna Jaworska-Wojtas, prezeska Fundacji „Pokonać Endometriozę”, wszystko zależy od tego, na jakiego lekarza trafi kobieta. Zwykle pewną diagnozę pacjentki otrzymywały dopiero na stole operacyjnym. Czy to się zmieni?

Na czym polega test na endometriozę?

Rewolucyjny test pozwoli na zdiagnozowanie endometriozy w 48 godzin. Na czym polega? Ginekolog pobierze od pacjentki wymaz – tyle że nie z szyjki macicy, jak przy cytologii, a z wnętrza macicy. W laboratorium zostanie użyty test podobny do testów PCR, czyli tych, jakie wykonuje się w przypadku koronawirusa (pandemia sprawiła, że laboratoria zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt do robienia tego typu testów). Naukowcy użyli tu tej samej technologii – odkryli, że u chorych na endometriozę nadaktywny jest jeden z genów. – Może on stanowić bardzo czuły, bardzo dobry marker choroby – zaznaczył w TVN24 profesor Jacek Malejczyk z WUM.

Testy mają być dostępne w największych ogólnopolskich ośrodkach już w marcu, ale naukowcy i lekarze mają nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia podejmie decyzję, aby był powszechnie dostępny i przede wszystkim refundowany. Na razie nie jest znana jego cena.

Czym jest endometrioza?

Gruczolistość macicy, endometrioza zwana również wędrującą śluzówką macicy, to choroba, której główną przyczyną jest rozrost błony śluzowej macicy. U kobiet z regularnym cyklem miesiączkowym błona śluzowa narasta przez trzy tygodnie, aby następnie złuszczyć się podczas miesiączki. Jednak u kobiet cierpiących na endometriozę dochodzi do sytuacji, w której część komórek endometrium wraz z krwią przedostaje się do jajowodów, a następnie do jamy brzusznej. Problem ten dotyczy kobiet najczęściej w wieku rozrodczym. W większości przypadków endometrioza spotykana jest u pacjentek między 30, a 40 rokiem życia.

Podstawowym objawem endometriozy jest ból, który pacjentki lokalizują w dole brzucha. Często pojawiają się przed miesiączką i wraz z nią znikają. Co więcej, miesiączki bywają długie i bardzo obfite. Niektóre kobiety uskarżają się na ból podczas stosunku i plamienia w trakcie cyklu. Wśród innych objawów wymienia się także:

biegunkę lub zaparcia,

wzdęcia,

krwawienia z dróg rodnych,

osłabienie i zmęczenie organizmu.

