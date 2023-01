Bezsenność, chrapanie i niska jakość snu. Wszystko to prowadzi do jednej choroby

Na zdrowie naszych oczu wpływają różne czynniki. Jednym z nich są m.in. naturalne procesy starzenia się organizmu, ogólny stan zdrowia, korzystanie z używek, a także brak należytej ochrony oczu przed działaniem czynników uszkadzających wzrok, do których zaliczamy np. promieniowanie UV.

Co to jest jaskra?

Jaskra jest chorobą, która najczęściej rozwija się u osób w średnim i podeszłym wieku. Na skutek zwiększonego ciśnienia w gałce ocznej dochodzi do uszkodzeń w obrębie nerwu wzrokowego, które prowadzą do stopniowej utraty wzroku. Wyróżniamy kilka rodzajów jaskry – to między innymi jaskra z zamkniętym kątem przesączania i jaskra z otwartym kątem przesączania, a także jaskra wrodzona. Choroba najczęściej diagnozowana jest u Afroamerykanów, Azjatów i Latynosów. Wśród pacjentów przeważają mężczyźni. Jednym z czynników, które znacząco zwiększają ryzyko rozwoju jaskry, jest palenie papierosów. Od dawna wiadomo, że ryzyko rozwoju jaskry zwiększają także niektóre choroby przewlekłe np. cukrzyca i nadciśnienie tętnicze oraz uwarunkowania genetyczne.

Problemy ze snem znacząco zwiększają ryzyko rozwoju jaskry

Niska jakość snu, a także długotrwałe niedosypianie, nie wpływają korzystnie na ogólny stan zdrowia. Jak podaje portal Healthline, wiele wskazuje na to, że ryzyko rozwoju jaskry mogą zwiększać m.in. chrapanie i związany z nim bezdech senny, odczuwanie senności w ciągu dnia, a także zaburzenia snu, które prowadzą do bezsenności.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że:

o 4% zwiększa się ryzyko rozwoju jaskry w przypadku osób chrapiących;

o 8% zwiększa się ryzyko rozwoju jaskry u osób, które nie przesypiają minimum 7 godzin oraz śpią dłużej niż 9 godzin;

o 12% zwiększa się ryzyko rozwoju jaskry u osób, które cierpią na bezsenność;

o 20% zwiększa się ryzyko rozwoju jaskry u osób, które odczuwają senność w ciągu dnia.

Co obniża jakość snu?

Jakość snu związana jest m.in. z ogólnym stanem naszego zdrowia. Z powodu bezsenności i innych zaburzeń snu cierpią m.in. osoby zestresowane. Rytm dobowy oraz zdrowy spokojny sen może zaburzać spożycie napojów z kofeiną, a także leków i suplementów o pobudzającym działaniu. Co więcej, jakość snu obniża zbyt późne spożywanie ciężkostrawnych posiłków. Aby szybko zasnąć i cieszyć się spokojnym snem, powinniśmy wieczorem zrezygnować z intensywnych ćwiczeń oraz chronić mózg przed działaniem niebieskiego światła, które emitują m.in. smartfony i tablety.

Jakie objawy mogą wskazywać na początek jaskry?

Jaskra jest chorobą, która powoduje stopniowe zmniejszanie się ostrości widzenia. W początkowym stadium choroby występują m.in. nadwrażliwość na światło, pieczenie i łzawienie oczu, a także pojawienie się tzw. efektu halo, który polega na widzeniu świetlistych obręczy wokół źródeł światła.

