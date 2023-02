Czy lampy UV do hybryd powodują raka skóry? Stanowisko ekspertów Akademii Czerniaka

Kilka dni temu pisaliśmy o niepokojących doniesieniach naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego dotyczących wykorzystania lamp UV. Chodzi nie tylko o solaria, ale również popularne lampy do lakieru hybrydowego, do tej pory uznawane jako bezpieczne dla zdrowia. Eksperci dowiedli, że mogą one również przyczyniać się do raka skóry, uszkadzając mitochondria i DNA komórek. Zaznaczyli jednak, że potrzebne są jeszcze długoterminowe badania.

Do najnowszych badań odnieśli się eksperci z Akademii Czerniaka

–My, onkolodzy, niestrudzenie przypominamy, że skórę należy chronić przed promieniowaniem słonecznym, a także przed sztucznymi źródłami UV (m.in. solaria). Jeśli zaś chodzi o lakier do paznokci, na pewno bezpieczniej jest stosować lakiery, które schną naturalnie lub jedynie pod wpływem wiatraczka. Dlatego też osoby, które decydują się na wykorzystywanie promieniowania UV do utwardzania lakieru muszą mieć świadomość zagrożenia onkologicznego, jakie może się z tym wiązać – pisze dr hab. med. Wojciech M. Wysocki.

– Nie znamy obecnie wielkości tego ryzyka, a liczba badań klinicznych na ten temat jest mała – w metaanalizie z 2022 r. nowotwory złośliwe skóry dłoni wystąpiły u około 3% kobiet stosujących regularnie lakier do paznokci utwardzany z pomocą UV. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się na użycie takiej lampy, to niech to będzie sporadyczne zastosowanie połączone z maksymalnym zabezpieczeniem skóry dłoni kremem z filtrem osłabiającym UV. Poza tym trzeba pamiętać, aby regularnie kontrolować skórę dłoni, w tym paznokcie (bez lakieru!) u lekarza specjalisty – uzupełnia ekspert.

– Trzeba również dodać, że jest to nowo zidentyfikowane zagrożenie dla zdrowia człowieka, gdyż czas od zastosowania promieniowania UV łącznie z substancjami chemicznymi zawartymi w lakierach do paznokci a ewentualnym rozwojem nowotworów złośliwych skóry w tej okolicy (nie tylko czerniaka) może być dość długi i wymagane są dłuższe obserwacje dla oceny długotrwałego ryzyka. Dlatego zadaniem specjalistów współpracujących w ramach Akademii Czerniaka jest informowanie o istniejącym dla naszego zdrowia ryzyku, związanym z nadmiernym czy bardzo intensywnym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe, co ma udowodniony związek z rozwojem czerniaka, który nadal pozostaje zagrożeniem dla naszego życia – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka i Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Proste zasady ochrony skóry

Poza unikaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), tj. ograniczeniem korzystania z lamp UV do utwardzania lakieru do paznokci, a także bezwzględnym unikaniem solarium, istnieje kilka innych, prostych zasad ochrony przed nowotworami skóry. Zostały one ujęte w formie Złotych Zasad Ochrony Skóry i zachęcają do:

rozsądnego korzystania ze słońca – unikania ekspozycji na promieniowanie słoneczne

w godzinach 11.00-16.00, używania kremów z odpowiednio wysokim filtrem UV, noszenia okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV, koszulki (najlepiej z długim rękawem) i nakrycia głowy,

regularnej samoobserwacji skóry (co 1-2 miesiące) oraz kontroli znamion u lekarza dermatologa lub chirurga onkologa (raz w roku w razie potrzeby), a także natychmiastowym kontakcie ze specjalistą w przypadku pojawienia się podejrzanej zmiany.

W rozpoznaniu czerniaka pomocna będzie z kolei znajomość jego charakterystycznych cech, czyli ABCDE czerniaka, które uwzględniają:

Asymetrię – znamię wylewające się na jedną stronę;

Brzegi poszarpane – znamię, którego brzegi nie są gładkie, które nie jest okrągłe/owalne;

Czerwony, czarny, niejednolity kolor znamienia;

Duży rozmiar – znamię o wielkości powyżej 6 mm;

– znamię o wielkości powyżej 6 mm; Ewolucję – znamię, które zmieniło się w krótkim czasie, powiększa się, unosi nad powierzchnię skóry, swędzi, pęka, piecze, wokół którego powstało kilka nowych znamion.

Szczegóły dotyczące działań Akademii Czerniaka znajdują się na stronie Akademii Czerniaka na Facebooku – „Znamię. Znam je?”.

