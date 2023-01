Czy lampy do paznokci powodują raka? Nowe badania niepokoją

„Urządzenia tego typu reklamowane są jako w pełni bezpieczne. Ale zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, nikt do tej pory nie zbadał ich wpływu na ludzki organizm na poziomie molekularnym i komórkowym” – mówi prof. Ludmil Alexandrov, główny autor publikacji, która ukazała się w „Nature Communications”. Chodzi o lampy UV, które są powszechnie stosowane zarówno w salonach kosmetycznych, jak i w wielu domach. Służą do suszenia i utwardzania żelowych i hybrydowych lakierów.

Czy lampy do paznokci powodują raka?

Ich działanie polega na emitowaniu określone spektrum światła UV – o długości fali 340-395 nm. Dla porównania łóżka w solariach wykorzystujące widmo światła o długości fali 280-400 nm i jednoznacznie dowiedziono, że mogą przyczyniać się do powstawania raka skóry. Do tej pory przekonywano, że lampy do paznokci są całkowicie bezpieczne, teraz okazuje się, że nie można być tego pewnym. Naukowcy wykazali, że powodują uszkodzenia DNA i mutacje.

Wykorzystując trzy różne linie komórkowe – keratynocyty skóry dorosłego człowieka, fibroblasty ludzkiego napletka i fibroblasty zarodków myszy – naukowcy odkryli, że stosowanie lamp do paznokci przez zaledwie 20 minut doprowadziło do śmierci od 20 do 30 proc. komórek. Kolejne trzy takie sesje spowodowały śmierć od 65 do 70 proc. komórek narażonych na ich działanie.



Co to dokładnie oznacza? Jak podają naukowcy, badania wykazały, że ekspozycja na światło UV spowodowała uszkodzenie mitochondriów i DNA komórek, które przeżyły, doprowadzając do powstania mutacji, jakie można zaobserwować w raku skóry u ludzi.

Badaczka zrezygnowała z robienia hybrydy

Media przytaczają też przykład dr Marii Zhivagui, jednej ze współautorek publikacji. Kobieta do niedawna była wielką fanką żelowych paznokci. I jak przyznała – porzuciła tę metodę po tym, jak zobaczyła wyniki badań.

Autorzy badania zaznaczają jednak, że choć wyniki jednoznacznie pokazują szkodliwy wpływ używania lamp do paznokci, to niezbędne są długoterminowe badania. Tylko one pozwolą jednoznacznie stwierdzić, czy rzeczywiście korzystanie z lamp UV prowadzi do zwiększonego ryzyka raka skóry. Chodzi między innymi o to, aby dokładnie określić poziom ryzyka.

Trzeba dodać, że nie tylko lampy do paznokci wykorzystują światło UV w tym samym spektrum – takie samo światło wykorzystują np. narzędzia używane do utwardzania wypełnień dentystycznych. Naukowcy zwracają uwagę, że różni je mimo wszystko regularność stosowania (wiele kobiet robi paznokcie dwa razy w miesiącu) i cel, który w przypadku paznokci jest jedynie kosmetyczny, a nie medyczny.

