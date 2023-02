Czy można uniknąć raka? Oto 12 sposobów opracowanych przez specjalistów

Komisja Europejska przedstawiła właśnie pierwsze krajowe profile dotyczące raka w ramach europejskiego rejestru nierówności w przeciwdziałaniu nowotworom. Polska nie wypada najlepiej. Umieralność na raka jest u nas aż o 15 proc. wyższa od średniej europejskiej. W Polsce w 2019 roku były to 283 zgony z powodu raka na 100 tys. mieszkańców (średnia UE to 247 zgonów). Jak napisano w opracowaniu dotyczącym Polski, wskazuje to przede wszystkim na opóźnienia w diagnozie i sygnalizuje potencjalne problemy w dostępie do leczenia.

Jak uniknąć nowotworu?

W ramach europejskiego planu walki z rakiem po raz kolejny opracowano 12 zasad, które zgodnie z najnowszą wiedzą naukową, są najlepszym sposobem na zapobieganie nowotworom. Warto przypominać, że ponad 90 proc. przypadków chorób nowotworowych zależy od czynników zewnętrznych, a więc takich, na których najczęściej mamy wpływ.

Europejski Kodeks Walki z Rakiem – 12 zasad

Nie pal. Nie używaj tytoniu w żadnej formie. Unikaj biernego palenia. Uczyń swój dom miejscem wolnym od dymu tytoniowego. Wspieraj politykę zakazu palenia w swoim miejscu pracy.

Kontroluj wagę – podejmij działania, aby mieć zdrową masę ciała. Bądź aktywny fizycznie. Ogranicz czas, który spędzasz siedząc. Zadbaj o zdrową dietę: jedz produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe, warzywa i owoce, ogranicz pokarmy bogate w cukier lub tłuszcz, unikaj słodkich napojów i przetworzonego mięsa, ogranicz czerwone mięso i potrawy bogate w sól. Ogranicz spożycie alkoholu. Odstawienie alkoholu jest najlepszym rozwiązaniem w profilaktyce raka. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne – zwróć szczególną uwagę na ochronę dzieci. Unikaj substancji rakotwórczych w miejscu pracy.

Chroń się przed promieniowaniem radonowym. Dowiedz się, czy jesteś narażony na promieniowanie z naturalnie wysokiego poziomu radonu w swoim domu i podejmij działania w celu obniżenia wysokiego poziomu radonu.

Dla kobiet: Karmienie piersią zmniejsza ryzyko raka u matki. Jeśli możesz, karm swoje dziecko piersią. Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) także zwiększa ryzyko niektórych nowotworów – jeśli możesz, ogranicz ją. Upewnij się, że twoje dzieci biorą udział w programach szczepień przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B (dla noworodków) i wirusowi brodawczaka ludzkiego – HPV (dla dziewcząt).

Bierz udział w badaniach przesiewowych w kierunku raka (badania pozwalające wykryć raka rak jelita grubego, raka piersi i raka szyjki macicy. Wczesne wykrycie nowotworu zwiększa szanse na skuteczne leczenie.

Wydatki na profilaktykę wciąż zbyt niskie

Tylko w 2018 r. państwa UE wydały na opiekę onkologiczną 170 mld euro. Spośród chorób nowotworowych zdecydowanie najczęstszą przyczyną zgonów pozostaje rak płuc. Po chorobach układu krążenia nowotwory są drugą przyczyną umieralności w UE i odpowiadają za 26 proc. wszystkich zgonów. Różnice, jakie widać pomiędzy poszczególnymi państwami w tej kwestii, wskazują na znaczne nierówności społeczno-ekonomiczne. Zwrócono też uwagę, że na czynniki ryzyka, takie jak palenie tytoniu, otyłość, szkodliwe spożywanie alkoholu i zanieczyszczenie powietrza częściej narażeni są mężczyźni oraz osoby o niskich dochodach i słabym wykształceniu.

W ostatnich latach w UE wzrosły wydatki na profilaktykę. Jednak nadal stanowią one tylko 3,4 proc. łącznych wydatków na zdrowie.

