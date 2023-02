Sól odcina dopływ energii do regulatorów odporności. Ważne odkrycie naukowców

Sól odcina dopływ energii do regulatorów odporności – to najważniejszy wniosek z nowego badania. Odkrycia dokonał zespół naukowców z Belgii i Niemiec (z VIB Center for Inflammation Research i Hasselt University w Belgii oraz Max Delbrück Center w Niemczech).

Limfocyty T regulatorowe na straży odporności organizmu

Co to dokładnie oznacza, że sól odcina dopływ energii do regulatorów odporności? Chodzi o regulatory odporności, czyli limfocyty T regulatorowe, zwane także Treg. Tłumacząc najprościej. to komórki, które odgrywają kluczową rolę w regulacji procesów odpornościowych. Odpowiadają za utrzymanie równowagi pomiędzy prawidłowym funkcjonowaniem, a niepożądanym stanem zapalnym. Treg są czasami określane jako „policja immunologiczna”, ponieważ powstrzymują złoczyńców, takich jak autoreaktywne komórki odpornościowe i gwarantują jednocześnie, że odpowiedzi immunologiczne zachodzą w kontrolowany sposób bez szkody dla organizmu gospodarza. Nieprawidłowe działanie komórek Treg jest powiązane z rozwojem chorób autoimmunologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane.

Jak sól w diecie wpływa na odporność?

Już wcześniej ci sami naukowcy zauważyli, że zbyt duża ilość soli w diecie może negatywnie wpływać na metabolizm i równowagę energetyczną w niektórych typach komórek odpornościowych i uniemożliwić im prawidłowe działanie. Ponadto wykazali, że sól powoduje awarie w mitochondriach, które są swoistymi elektrowniami naszych komórek. Zainspirowani tymi odkryciami, postanowili sprawdzić, czy nadmierne spożycie soli może również stwarzać podobny problem w komórkach Treg. Naukowcy potwierdzili, że sól negatywnie wpływa na regulatory odporności – spożywanie zbyt dużej ilości soli osłabia zaopatrzenie tych komórek w energię, powodując tym samym ich dysfunkcję na jakiś czas. Jednak wciąż nie jest jasne, w jaki dokładnie sposób sód upośledza ich funkcję – tu potrzebne są dalsze badania.

To ważne odkrycie, bo Treg odgrywają rolę nie tylko przy powstawaniu chorób autoimmunologicznych, ale również w chorobach takich jak rak lub choroby układu krążenia. „Dalsze badanie takich efektów wywoływanych przez sód może przynieść nowe strategie zmiany funkcji Treg w różnych typach chorób” – podkreślił prof. Markus Kleinewietfeld, jeden z belgijskich autorów badania.

Źródło: Salt cuts off the energy supply to immune regulators

