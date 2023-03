Co przetworzona żywność robi z jelitami? Na liście nuggetsy i napoje gazowane

Ważnego odkrycia dokonał prof. Neeraj Narula z McMaster University w Kanadzie. Jego zespół przeanalizował wyniki z pięciu innych badań przeprowadznych w latach 2020-2022 z udziałem ponad miliona uczestników. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Jakie produkty niszczą zdrowie jelit?

Czym jest ultraprzetworzona żywność? Naukowcy zdefiniowali UPF jako produkty z modyfikacjami chemicznymi, takimi jak sztuczne aromaty lub kolory. Na liście znalazło się między innymi przetworzone mięso, takie jak nuggetsy z kurczaka, ale też napoje gazowane, sosy, niektóre płatki śniadaniowe, rafinowane słodzone produkty spożywcze, komercyjne pieczywo i pakowane cukierki.

„Na podstawie pojawiającej się literatury wiemy, że UPF może mieć negatywny wpływ na długoterminowe zdrowie jelit i zawiera dodatki i substancje poprawiające smak lub trwałość, w tym chemikalia, których nie ma w naszej regularnej diecie. Spożycie ultraprzetworzonej żywności powoduje wzrost ryzyka choroby Leśniowskiego-Crohna” – powiedział prof. Narula. Wytłumaczył, że UPF prowadzi do dysbiozy (czyli zaburzenia składu i funkcjonowania mikroflory jelitowej), prowadząc układ odpornościowy do reakcji przeciwko niektórym mikroorganizmom w jelitach. Jak dodał, to z kolei wyzwala szlak zapalny, który prowadzi do choroby Leśniowskiego-Crohna.

Prof. Narula powiedział, że choroba Leśniowskiego-Crohna jest również związana z dietami innymi niż śródziemnomorskie, wysokim spożyciem czerwonego mięsa, a także dietami ubogimi w błonnik, cynk i potas. „Oprócz choroby Leśniowskiego-Crohna, UPF niesie ze sobą inne zagrożenia dla zdrowia, w tym cukrzycę, wysokie ciśnienie krwi i choroby układu krążenia” – podkreślił Narula.

Co to jest choroba Leśniowskiego-Crohna?

Choroba Leśniowskiego-Crohna (ChLC) to jedna z nieswoistych chorób zapalnych jelit. Choć schorzenie to może dotyczyć każdego odcinka przewodu pokarmowego, to najczęściej diagnozowane są zmiany w okolicy końcowego odcinka jelita cienkiego. Największy odsetek zdiagnozowanych pacjentów zamieszkuje kraje wysokorozwinięte, co wskazuje na związek choroby z działaniem czynników środowiskowych m.in. sposobu odżywiania. Częściej choroba Leśniowskiego-Crohna diagnozowana jest u mieszkańców Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej, jednak systematycznie rośnie odsetek chorych m.in. w Europie Środkowej, także w Polsce.

Choroba Leśniowskiego-Crohna to jedna z wielu chorób autoimmunologicznych, które rozwijają się na skutek błędnej odpowiedzi immunologicznej. W tym przypadku mamy do czynienia z atakowaniem przez układ immunologiczny składników flory bakteryjnej układu pokarmowego, co prowadzi do rozwoju stanu zapalnego.



