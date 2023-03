Ważniejsza jest jakość snu czy jego długość? Naukowcy z Czech mają odpowiedź

Wyniki badania sugerują, że jakość snu jest o wiele ważniejsza, niż jego długość. To jeden z najważniejszych wniosków z badania opublikowanego w marcu czasopiśmie PLOS ONE. Temu, jak śpią Czesi i jak to się przekłada na ich zadowolenie z życia przyjrzeli się Michaela Kudrnáčová praskiego Uniwersytetu Karola oraz Aleš Kudrnáč z Instytutu Socjologii Czeskiej Akademii Nauk.

Dobry sen to szczęście i poczucie, że jest się zdrowszym

Chociaż wiele badań łączy jakość snu z ogólną jakością życia, wciąż niewiele badań skupia się na tych zależnościach w perspektywie długoterminowej. Czesi przeanalizowali dane dotyczące kilku tysięcy osób na przestrzeni trzech lat. Wzięli pod uwagę odpowiedzi dotyczące zadowolenia z życia, dobrego samopoczucia, szczęścia, subiektywnego zdrowia i stresu w pracy i porównali je z odpowiedziami dotyczącymi długości snu i jego jakości. Chcieli też sprawdzić, jaki wpływ na zadowolenie z życia ma tzw. społeczny jetlag, czyli sytuacja, kiedy np. praca wymusza sen w innych godzinach, niż chciałby tego zegar biologiczny danej osoby.

Jak podkreślają naukowcy w swojej pracy, na poziomie indywidualnym jakość snu była istotnie powiązana z niemal wszystkimi miarami jakości życia (z wyjątkiem stresu w pracy). Porównując respondentów, naukowcy zauważyli, że czas snu był istotnie skorelowany z subiektywnym zdrowiem i szczęściem, a społeczny jetlag wpływał na satysfakcję z życia i stres w pracy. Jednak ani czas trwania snu, ani społeczny jetlag nie wykazały żadnych znaczących korelacji w czasie na poziomie indywidualnym.

Nie czas snu, a jakoś snu

Naukowcy zauważają, że w grupie badanych przyczyny społecznego jetlagu (np. nowa praca w innych godzinach) zmieniały się rzadko i trzy lata badań w tej kwestii to zbyt mało, aby uchwycić potencjalny związek. Jednak badacze nie mają wątpliwości, że sam czas snu i jego długość mogą nie być tak ważne, jak po prostu sen wysokiej jakości.

„Lepszy sen oznacza lepszą jakość życia. Chociaż ważne jest, kiedy śpimy i jak długo śpimy, osoby, które mają lepszą jakość snu, mają również lepszą jakość życia, niezależnie od pory i długości snu. Ponadto, obserwując dokładnie 4253 osoby przez trzy lata, odkryliśmy, że ci, których sen się poprawił, jednocześnie wyżej oceniali jakość swojego życia” – napisali w swojej pracy badacze.

