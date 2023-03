Endometrioza występuje częściej u kobiet, które cierpią na inne dolegliwości bólowe

Australijscy naukowcy we współpracy z badaczami z Uniwersytetu Oksfordzkiego i 24 zespołami z całego świata, analizowali dane kobiet chorych na endometriozę dostępne w brytyjskim Biobanku (medyczna baza danych i zasoby badawcze zawierające anonimowe informacje genetyczne, dotyczące stylu życia i zdrowia od pół miliona osób z Wielkiej Brytanii). Porównali kod DNA ponad 60 tys. kobiet z endometriozą i 700 tys. kobiet, które nie były chore. Odkryli zależność między ryzykiem wystąpienia choroby a innymi rodzajami bólu, które z pozoru wydawały się nie być ze sobą powiązane.

Przewlekłe bóle zwiększają ryzyko endometriozy

Badanie wykazało, że kobiety cierpiące na przewlekły ból są bardziej podatne na inne rodzaje bólu. Tak więc genetyczne czynniki ryzyka endometriozy są również związane z innymi przewlekłymi rodzajami bólu, takimi jak migrena, ból pleców czy ból wielomiejscowy.

„Wspólna genetyczna podstawa endometriozy i innych rodzajów pozornie niepowiązanego bólu może wskazywać na "uczulenie" ośrodkowego układu nerwowego” – uważa dr Sally Mortlock z Instytutu Bionauki Molekularnej na University of Queensland.

Na temat przyczyn endometriozy wciąż niewiele wiadomo

Endometrioza, czyli gruczolistość macicy to choroba, u której podłoża leży rozrost błony śluzowej macicy poza jamą macicy. To poważna choroba, która dotyka 190 mln kobiet na świecie (1 na 9 kobiet w wieku rozrodczym). Najczęstsze objawy to:

bolesne miesiączki,



plamienia między miesiączkami,

ból w trakcie i po stosunku,



bóle brzucha,



ból podczas oddawania moczu lub wypróżniania się,

problemy z zajściem w ciążę,

wzdęcia, biegunki i zaparcia,

bóle pleców.

Endometrioza może prowadzić do niepłodności, stanów lękowych i depresji. Na temat przyczyn tej choroby wciąż niewiele wiadomo. Dlatego badanie dotyczące jej genetycznych uwarunkowań może przynieść przełom w diagnozowaniu i leczeniu.

„To badanie może dać nam wskazówki dotyczące procesów biologicznych stojących u podstaw pojawienia się i rozwoju endometriozy. Oznacza to, że możemy dowiedzieć się, jakie znaczenie mają geny i opracować nowe metody leczenia” – wskazali naukowcy we wnioskach z badania.

